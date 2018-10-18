Официальный список погибших во время взрыва и стрельбе в колледже в Керчи

СЕГОДНЯ 07:14 2018-10-18T08:26:21+03:00

Люди всю ночь приносили к месту трагедии цветы и игрушки, зажигали свечи. Фото: Надежда ДАЦЮК

Стали известны имена тех, кто погиб от рук керченского стрелка. Родственники опознали всех погибших

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Стали известны имена тех, кто погиб от рук керченского стрелка.

Около полудня 17 октября, напомним, вооруженный 18-летний учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья.

А потом покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

От рук Рослякова погибли 20 человек, больше 50 доставлены в больницы с ранениями разной степени тяжести.

Под утро родственники опознали все тела погибших.

Степаненко Сергей Александрович, 30.08.2003 г.р.

Карымов Роман Валерьевич, 16.09.1997 г.р.

Устенко Людмила Александровна, 15.10.1953 г.р.

Перепелкин Егор Андреевич, 04.09.1999 19 г.р.

Журавлева Анна Александровна, 27.12.1998 г.р.

Вердибоженко Владислав Евгеньевич, 23.08.2003 г.р.

Керова Алина Сергеевна, 28.05.2002 г.р.

Лысенко Руслан Валерьевич, 03.11.2000 г.р.

Джураев Руден Ришатович, 21.11.2001 г.р.

Лазарев Владислав Витальевич, 06.09.1999 г.р.

Лавринович Алексей Витальевич, 12.09.1999 г.р.

Флоренский Никита Данилович, 26.06.2002 г.р.

Пипенко Данил Игоревич, 29.08.2002 г.р.

Чегерест Дарья Александровна, 15.10.2002 г.р.

Росляков Владислав Игоревич, 02.05.2000 г.р.

Моисеенко Александр Владимирович, 27.06.1972 г.р.

Бакланова Анастасия Вячеславовна, 01.11.1991 г.р.

Бакланова Светлана Юрьевна, 12.07.1961 г.р.

Кудрявцева Лариса Борисовна, 14.03.1956 г.р.

Болдина Ксения Александровна, 28.11.2000 г.р.