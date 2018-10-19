Керченский стрелок перед бойней сжег Библию

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-19T17:18:26+03:00

Паленые листы священного писания валялись рядом с его домом [видео]

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Керченский стрелок оказался сектантом. Накануне массовой бойни, которую Владислав Росляков устроил в политехническом колледже, сжег Библию.

Видео опубликовало РЕН ТВ. На кадрах видны паленые страницы религиозной литературы.

- В одной из глав он выделил ручкой строчку – «Собери народ, мужей, жен и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его», - передает Ren.tv.

Библию Росляков сжег рядом со своим домом.

Керченский стрелок сжег Библию.

МЕЧТАЛ СТАТЬ МОРЯКОМ

Влад Росляков, устроивший бойню в Керчи, мечтал стать моряком, но не набрал проходной балл. Об этом рассказал на допросе его отец.

По словам однокурсников, парешь ни с кем не общался, был нелюдимым, и три года ходил со штык-ножом в шарагу.

- Никто в принципе не обращал на это внимания. А в прошлом году он пшикал перцовым баллончиком, один раз его словили, он извинился, - рассказывают одногрупники.

Напомним, в Керчи похороны жертв массового убийства в Керчи: прямая онлайн-трансляция. Город оплакивает 20 погибших.

17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом его нашли убитым в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

Число пострадавших увеличилось до 52 человек, 23 из которых отправили в больнице на материке.

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