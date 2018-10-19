Версия: керчинский стрелок продал папин мотоцикл, чтобы купить ружье

СЕГОДНЯ 17:38 2018-10-19T18:21:32+03:00

Родные Влада Рослякова рассказали «Комсомолке», когда будущий убийца увлекся оружием, и почему перестал ходить вместе с мамой в церковь свидетелей Иеговы [фото, видео]

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С ТРЕХ ЛЕТ В СЕКТЕ

Утром 19 октября практически вся Керчь прощалась с 20 жертвами бойни в политехе. Напомним, в стенах колледжа погибли 14 студентов, библиотекарь, финансист и четверо преподавателей. Их расстрелял 4-курсник Влад Росляков, а потом и сам покончил с собой.

Пока город скорбел на центральной площади, следователи в очередной раз прошлись по соседям и родственникам убийцы. Вопросы были такие же, как и два дня назад.

- Нас с мужем спрашивали, что могло подтолкнуть внука на это ужасное преступление, - призналась журналистам «КП-Крым» бабушка Влада Галина. - Интересовались и тем, не состоял ли наш мальчик в секте. Я и им, и вам откровенно говорю: это все мать Влада Галина (она тезка моя)! Галя еще 20 лет назад связалась со свидетелями Иеговы. Стала ходить на их мессы. Ну и Владика с собой стала таскать. А он маленький еще был, годика три ему было. Ну что он там поймет? Я, чтобы понять, не промывают ли Гале там мозги, тоже пару раз сходила на эти сборища. Но ничего преступного там не увидела. Ну, а когда Владу исполнилось четыре года, он уже сам сказал матери: «Не хочу больше к этим дядям и тетям ходить!» И с тех пор моя невестка уже одна ходила к своим «свидетелям».

Влад Росляков пришел убивать своих ровесников и преподавателей в футболке с надписью "Ненависть". Фото предоставлено очевидцем

Старушка говорит, что в последнее время Влад стал черствым — совсем перестал общаться с отцом. Игорь Росляков раньше работал на заводе. Жена вместе с ребенком ушла из-за того, что он много пил. Однажды Игорь пьяным упал с моста, ударился головой. С тех пор у мужчины начались проблемы со здоровьем. Ему даже дали инвалидность.

- Игорь в основном сидел дома, - продолжает бабушка Рослякова. - Но ему хотелось погулять с сыном. Игорь просил его: «Владик, пойдем к морю, еще куда-нибудь». А внук в последнее время только отмахивался от отца. Говорил: «Я взрослый. Мне с тобой не интересно».

СЕМЬЯ ЗАДОЛЖАЛА ЗА КОММУНАЛКУ

До сих пор открытым остается вопрос, где Влад взял деньги на ружье и патроны. Мать и сын жили так бедно, что не могли вовремя оплачивать даже коммуналку. У них в подъезде мы обнаружили квитанцию, из которой следует, что Росляковы просрочили 2 тысячи рублей за прошлый месяц.

- Они едва концы с концами сводили, - кивает бабушка Влада. - невестка моя санитаркой за 14 тысяч в месяц работает. Внук в прошлом году записался в спортзал. Но уже через месяц ему пришлось оставить тренажерный зал. Не хватило денег, чтобы заплатить за весь абонемент.

Та откуда же вдруг взялись 50 тысяч на боекомплект?

- Мой сын раньше ездил на мотоцикле. В последние годы он просто пылился у нас в гараже вместе с прицепом, - добавляет Галина Рослякова. - Следователи предположили, что Влад мог продать мотоцикл. Кгда они узнали про гараж, сразу забрали у меня ключи от него. Устроили там обыск. На месте мотоцикл или нет, я не знаю. Ключи мне пока не вернули.

Предполагаемый убийца застрелился

Тем временем

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт...» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

Понятая: «Дома у Росляковых не было сейфа для ружья»

- Я подруга Гали Росляковой. Мамы Влада, - представилась нам женщина, но отказалась назвать свое имя. - 17 октября я понятой была, когда полиция пришла к Росляковым домой на обыск. Сейчас все говорят, что обязательное условие легального хранения ружья в доме - это сейф для него. Но там не оказалось никакого сейфа. И никаких следов оружия вообще.

По словам женщины, маме убийцы стало плохо с сердцем. В четверг ее на скорой увезли в больницу.

Хронология происшествия

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