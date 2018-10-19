Похороны жертв керченского стрелка: На кладбище пустили только родных

СЕГОДНЯ 17:36 2018-10-19T17:40:31+03:00

Место, куда шел весь город проститься с погибшими, охраняли как Красную Площадь [фото, видео]

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Траур у всей Керчи…

С самого утра на обычно солнечную Керчь опустился плотный туман.

- Даже погода в трауре, - ловит слух брошенную кем-то фразу в людском потоке. Тысячи человек, весь город идет одной дорогой – к площади Ленина, - прощаться с детьми и их педагогами. Прощаться с жертвами керченского стрелка.

Здесь, в центре города, прошла и панихида по погибшим.

У входа - как на Красной Площади в Москве! - рамки-металлоискателей, полиция, Росгвардия. По всему периметру – металлические ограждения.

- Раньше надо было за безопасностью следить, - сердито говорит кто-то в толпе, проходя через рамку.

Студенты колледжа рассказывали, что металлоискатель в учебном заведении был, но не работал. Поэтому Росляков спокойно пронес внутрь целый схрон боеприпасов.

Фото: Сергей Аксенов/Фейсбук

На площади – ровно двадцать гробов. Именно столько погибших в бойне 17 октября...

- История современного Крыма будет разделена на две части – до 17 октября и после, - говорит в микрофон глава Крыма Сергей Аксенов. - От всего сердца желаю родственникам и близким погибших пережить боль утраты. Что бы мы ни говорили, мы не сможем вернуть ушедших, но уверен, что они желали бы своим близким мужественно держаться и жить дальше. Надо крепиться и объединиться, поддержать родных и близких, потерявших самое дорогое, что у них было в жизни. Царствие небесное погибшим. Вечная память!

Учителя закрывали собой детей

У одинаковых дубовых гробов на стульях сидят близкие погибших. К ним с цветами подходят студенты и совершенно незнакомые люди – молча кладут на крышки букеты, обвязанные черными траурными лентами, и уходят.

- За что? Почему? - обнимая гроб и смахивая с него свои же слезы, шепчет женщина в черном платке и серой теплой кофте.

Родственники погибших не хотят говорить с журналистами, отворачиваются от камер – им бы пережить все это, остаться наедине со своим горем.

У гроба преподавателя дисциплины «Технологическое оборудование» Ларисы Кудрявцевой - душераздирающий крик. К нему на инвалидной коляске с четным количеством хризантем родители привезли 16-летнюю Машу. У девочки – перелом ноги - в той кровавой бойне 17 октября ей удалось выжить.

Она жива благодаря педагогу – женщина первая бросилась на стрелка, когда тот зашел в кабинет на третьем этаже и стал палить без разбору. Студенты успели спрятаться и спастись, Лариса Борисовна погибла на месте.

Фото: Сергей Аксенов/Фейсбук

Тем, кто в очереди, не слышно ни полагающихся моменту речей, ни заупокойных проповедей. Только собственные тревожные мысли - что же с ними не так?

Через час небо рассеивается. По сигналу к гробам подходят сотрудники МЧС, оставляя близким нести на плечах лишь свое горе.

- На кладбище поедут только родственники, - говорят в микрофон. - В целях безопасности.

Гробы уносят в черные катафалки, припаркованные рядом. Скорбящий город остается на площади.

- Я не знаю, как дальше учиться в колледже, - говорит мне студент-первокурсник Сергей. - Там дорожки кровавые появились, там девочки плакали с окровавленными руками и ногами. Закрываю глаза и вижу это как на яву...

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