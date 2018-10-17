2018-10-17T16:43:31+03:00
Взрыв в Керчи

В Керчи опознали одного из погибших во время взрывов в колледже

По предварительным данным, число жертв возросло до 18 человек
Анастасия ЖУКОВААндрей Бороздин
Поделиться:
Фото: КерчьФМФото: КерчьФМ
Изменить размер текста:

В керченский морг привезли тела троих погибших во время взрывов в Керченском политехническом колледже.

- Опознали пока только одного, личности еще двоих не установлены, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" компетентный источник. - Остальные тела находятся на месте происшествия, там работают взрывотехники и ФСБ.

Напомним, взрывы прогремели в учебном заведении 17 октября в 11:25.

По результатам взрывов пострадали более 50 человек. Предварительный список - здесь.

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, предполагаемый убийца - студент 4 курса того самого колледжа. После того, как он устроил расстрел и взрывы в альма-матер, парень застрелился сам. Его тело обнаружили в библиотеке на втором этаже.

Студента зачислили в политехнический колледж в 2015 году. Его знакомые говорят, что он получил разрешение на владение оружием - ружьем 12 калибра, а недавно купил 150 патронов к нему.

Очевидцы говорят, что один из выстрелов попал в газовый баллон, поэтому и произошли взрывы. При этом на предприятии "Крымгазсети" сообщили, что политехнический колледж в Керчи не был газифицирован. Предприятие не заключало с учебным заведением договор на поставку баллонного сжиженного газа.

В Крыму с 18 октября объявлили трехдневный траур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Теракт, как в Беслане": Директор керченского техникума рассказала о взрыве

Трагедия произошла через 20 минут после ее отъезда [видео]

Взрыв в колледже в Керчи 17 октября: 10 человек погибли, 50 пострадали

В Керченском политехническом колледже произошел взрыв, на месте работают пять бригад скорой [онлайн-трасляция]

Студентка колледжа в Керчи, где произошел взрыв: "Мы выпрыгивали из окон, подруге попал осколок в ногу"

В Керченском политехническом колледже прогремели взрывы (подробнее)

«Крымгазсети»: Колледж в Керчи, в котором произошел взрыв, не был газифицирован

Предприятие не заключало с учебным заведением договор на поставку баллонного сжиженного газа (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Шестеро пострадавших во время взрывов в Керчи находятся в крайне тяжелом состоянии
В Керчи открыта "горячая линия" в связи с терактом в политехническом колледже
Военные: В Керчь на место теракта выехали 10 единиц тяжелой боевой техники
В Крыму с 18 октября и до конца выходных объявили о пожарной опасности
Под Алуштой в море утонул мужчина
Из аэропорта «Симферополь» зимой будут летать самолеты в Воронеж
Пограничники конфисковали у крымского предприятия сетей на полмиллиона рублей
Симферополь частично останется без воды 18 октября
Сотрудникам севастопольского предприятия выплатили более 9 миллионов долгов по зарплате
В этом году 18 уклонистов от армии в Крыму заплатили штрафы
Крым и Сирия подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
Птицефабрику в Сакском районе "поднимет" новый инвестор
В Крыму топливо может подешеветь только через год
Около трех тысяч крымчан призовут на военную службу этой осенью
Из Симферополя в Дамаск хотят запустить авиарейсы
Бензин и дизельное топливо в Симферополе снова подорожали
Сергей Аксенов пригласил президента Сирии приехать на ЯМЭФ