В Керчи опознали одного из погибших во время взрывов в колледже

СЕГОДНЯ 16:41 2018-10-17T16:43:31+03:00

По предварительным данным, число жертв возросло до 18 человек

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В керченский морг привезли тела троих погибших во время взрывов в Керченском политехническом колледже.

- Опознали пока только одного, личности еще двоих не установлены, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" компетентный источник. - Остальные тела находятся на месте происшествия, там работают взрывотехники и ФСБ.

Напомним, взрывы прогремели в учебном заведении 17 октября в 11:25.

По результатам взрывов пострадали более 50 человек. Предварительный список - здесь.

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, предполагаемый убийца - студент 4 курса того самого колледжа. После того, как он устроил расстрел и взрывы в альма-матер, парень застрелился сам. Его тело обнаружили в библиотеке на втором этаже.

Студента зачислили в политехнический колледж в 2015 году. Его знакомые говорят, что он получил разрешение на владение оружием - ружьем 12 калибра, а недавно купил 150 патронов к нему.

Очевидцы говорят, что один из выстрелов попал в газовый баллон, поэтому и произошли взрывы. При этом на предприятии "Крымгазсети" сообщили, что политехнический колледж в Керчи не был газифицирован. Предприятие не заключало с учебным заведением договор на поставку баллонного сжиженного газа.

В Крыму с 18 октября объявлили трехдневный траур.

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