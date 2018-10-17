В Керчи опознали одного из погибших во время взрывов в колледже
В керченский морг привезли тела троих погибших во время взрывов в Керченском политехническом колледже.
- Опознали пока только одного, личности еще двоих не установлены, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" компетентный источник. - Остальные тела находятся на месте происшествия, там работают взрывотехники и ФСБ.
Напомним, взрывы прогремели в учебном заведении 17 октября в 11:25.
По результатам взрывов пострадали более 50 человек. Предварительный список - здесь.
Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, предполагаемый убийца - студент 4 курса того самого колледжа. После того, как он устроил расстрел и взрывы в альма-матер, парень застрелился сам. Его тело обнаружили в библиотеке на втором этаже.
Студента зачислили в политехнический колледж в 2015 году. Его знакомые говорят, что он получил разрешение на владение оружием - ружьем 12 калибра, а недавно купил 150 патронов к нему.
Очевидцы говорят, что один из выстрелов попал в газовый баллон, поэтому и произошли взрывы. При этом на предприятии "Крымгазсети" сообщили, что политехнический колледж в Керчи не был газифицирован. Предприятие не заключало с учебным заведением договор на поставку баллонного сжиженного газа.
В Крыму с 18 октября объявлили трехдневный траур.
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