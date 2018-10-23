2018-10-23T09:08:19+03:00
Общество

Фотоконкурс: Мисс полиция Республики Крым 2018

"Комсомолка" проводит фотоконкурс ко Дню российской полиции. Голосуйте за самых обаятельных и привлекательных сотрудниц полиции Крыма [фото, голосование]
Поделиться:
Голосуйте за самых лучших до 9 ноябряГолосуйте за самых лучших до 9 ноября
Изменить размер текста:

"Комсомольская правда" - Крым" объявляет фотоконкурс ко Дню российской полиции, который отмечается 10 ноября. Совместно с МВД по Республике Крым представляем вам самых очаровательных сотрудниц полиции полуострова!

Глядя на них, понимаешь, что форма идет не только мужчинам, но и хрупким, но сильным женщинам! Любуйтесь, выбирайте и голосуйте за понравившуюся участницу, а победительница и два призера получат к своему профессиональному празднику призы от «Комсомольской правды»!

Голосование продлится до 9 ноября (до 17.00). Итоги конкурса будут опубликованы на сайте crimea.kp.ru и в газете "Комсомольская правда".

x

Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
Крымские спасатели за сутки вытащили три автомобиля из кювета
В Керчи завели уголовное дело из-за взрыва газа
Погода в Крыму на 23 октября: туман и тепло до +19
Семьи погибших в Керченском политехническом колледже получили по 1 миллиону рублей
В восточной части Симферополя с 22 октября на сутки отключат свет
Завод "Крымский Титан" в Армянске возобновил свою работу
В Симферополе для проезда автомобилей открыли еще одну улицу
Треть жителей Украины не верит в возвращение Крыма
В Крыму группа молодых людей продавала наркотики через Интернет
До конца недели на улице Севастопольской в крымской столице откроют две полосы движения
Власти Крыма сняли режим ЧС, введенный после трагедии в Керчи
В Керчи с моста упала иномарка
На каких улицах Симферополя 22 октября не будет света
В крымских горах заблудились туристы: одному из них стало плохо
Крым вошел в тройку популярных курортов России в 2018 году
Из больницы выписали одного пострадавшего при взрыве в Керчи
Погода в Крыму на 22 октября: +19 и дождь
В Симферополе автобус врезался в столб
В Крым идет похолодание и дожди с грозами