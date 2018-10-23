Фотоконкурс: Мисс полиция Республики Крым 2018
"Комсомолка" проводит фотоконкурс ко Дню российской полиции. Голосуйте за самых обаятельных и привлекательных сотрудниц полиции Крыма [фото, голосование]
Голосуйте за самых лучших до 9 ноября
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"Комсомольская правда" - Крым" объявляет фотоконкурс ко Дню российской полиции, который отмечается 10 ноября. Совместно с МВД по Республике Крым представляем вам самых очаровательных сотрудниц полиции полуострова!
Глядя на них, понимаешь, что форма идет не только мужчинам, но и хрупким, но сильным женщинам! Любуйтесь, выбирайте и голосуйте за понравившуюся участницу, а победительница и два призера получат к своему профессиональному празднику призы от «Комсомольской правды»!
Голосование продлится до 9 ноября (до 17.00). Итоги конкурса будут опубликованы на сайте crimea.kp.ru и в газете "Комсомольская правда".
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