Фотоконкурс: Мисс полиция Республики Крым 2018

СЕГОДНЯ 09:06 2018-10-23T09:08:19+03:00

Изменить размер текста: A A

"Комсомольская правда" - Крым" объявляет фотоконкурс ко Дню российской полиции, который отмечается 10 ноября. Совместно с МВД по Республике Крым представляем вам самых очаровательных сотрудниц полиции полуострова!

Глядя на них, понимаешь, что форма идет не только мужчинам, но и хрупким, но сильным женщинам! Любуйтесь, выбирайте и голосуйте за понравившуюся участницу, а победительница и два призера получат к своему профессиональному празднику призы от «Комсомольской правды»!

Голосование продлится до 9 ноября (до 17.00). Итоги конкурса будут опубликованы на сайте crimea.kp.ru и в газете "Комсомольская правда".