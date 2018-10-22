Возле колледжа в Керчи произошел хлопок

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-22T14:42:54+03:00

В религиозной организации один человек пострадал, 13 эвакуировали

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В Керчи на улице Войкова 1-А, недалеко от политехнического колледжа, где накануне случилась трагедия, произошел взрыв газа. В этом здании располагается религиозная организация «Добрая весть».

- Сегодня в 12.30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Керчи по улице Войкова 1-А на первом этаже двухэтажного здания, где располагалась местная религиозная организация "Добрая весть" произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением без разрушений несущих конструкций здания, - сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым полковник внутренней службы Владимир Иванов сообщил, что взрыв не имеет отношения к массовым убийствам в Керчи.

- Там ясно видно, что взорвался именно газ.

К месту происшествия немедленно приехали сотрудники 15-ой пожарно-спасательной части и оперативная группа 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, а также службы экстренного реагирования: аварийная бригада ГУП РК «Крымгазсети» и бригада скорой медицинской помощи.

В результате ЧП пострадал один человек, 13 эвакуировали из здания. По данным МЧС, в 12.46 возгорание на площади 6 метров квадратных потушили. Пострадавшую женщину отвезли в Керченскую городскую больницу №1.

Здание политехнического колледжа, в котором 17 октября произошло массовое убийство, располагается по адресу ул. Войкова, 1. После взрывов и стрельбы 20 человек погибло и около 50 человек пострадали. Некоторые находятся в других регионах России. С 23 октября в политехническом колледже планируют возобновить занятия. Они будут проходить в тех корпусах, которые не были разрушены после взрыва бомбы. Кроме того, обучение будет проходить в мягком и укороченном режиме, уточнили в пресс-службе Министрества образования, науки и молодежи Крыма. Кроме того, с 22 октября власти РК сняли режим ЧС техногенного характера, который действовал после массового убийства в колледже. Распоряжение об отмене режима ЧС подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

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