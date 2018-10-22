С 23 октября в Керченском политехническом колледже возобновятся занятия
Занятия в Керченском политехническом колледже, где 17 октября произошло массовое убийство, возобновятся завтра, 23 октября.
- Ведется работа по подготовке к обучению. Уже завтра ребята приступят к занятиям в мягком укороченном режиме в тех корпусах, которые не разрушены, - сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи РК «Комсомольской правде-Крым».
В понедельник, 22 октября, учащихся и преподавателей собрали в третьем корпусе Политеха. Родители студентов забирали их личные вещи.
Виталий Егоров вместе с женой пришел за документами 20-летней дочери Яны, которая пострадала во время нападения и находится на лечении в Краснодаре.
- У нее здесь паспорт, будем собирать документы, чтобы получить пособие. Врачи сказали, что Яночка будет ходить на своих двоих и без хромоты. В тот день она зашла в столовую покушать, взрыв, она упала и выползла, - рассказал отец девочки.
Девушка училась в колледже на юриста. По словам отца, документы Яна забирать не собирается, намерена закончить учебу в Керчи и продолжить образование в вузе.
- Погоны хочет получать, - с улыбкой поделился Виталий Егоров.
Ранее власти сообщали, что студентов колледжа на время распределят по помещениям, расположенным в других учебных заведениях Керчи.
Напомним, 17 октября днем студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и расстрелял учеников и преподавателей учебного заведения. 20 человек погибло, сам Росляков покончил жизнь самоубийством. Более 50 человек травмированы и находятся на лечении в больницах Крыма, Краснодара и Москвы.
22 октября власти Крыма сняли режим ЧС техногенного характера, который действовал после трагедии в Керчи.
Источник "КП" в полиции Крыма сообщил, что никаких ориентировок на сообщников керченского стрелка не поступало. Кроме того, "Комсомолка" ответила на 11 вопросов по бойне в Керчи, ответов на которые нет до сих пор. Среди них - откуда Влад Росляков взял деньги на оружие и патроны, зачем он уичтожил фото и свой компьютер, мог ли он собрать мощную бомбу в одиночку.
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