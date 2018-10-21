Источник «КП» в полиции Крыма: нам не поступало никаких ориентировок на сообщников керченского стрелка

СЕГОДНЯ 20:12 2018-10-21T22:23:35+03:00

Журналисты «Комсомолки» разбирают вопросы по бойне в Керчи, ответов на которые нет до сих пор

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1) Откуда стрелок взял деньги на лицензию, ружье и патроны?

По оценкам экспертов, боекомплект обошелся Рослякову минимум в 30 тысяч рублей.

- Папа Владика раньше ездил на мотоцикле. В последние годы он просто пылился у нас в гараже вместе с прицепом, - рассказала «КП» бабушка стрелка Галина Рослякова. - Следователи предположили, что Влад мог продать мотоцикл. Когда они узнали про гараж, сразу забрали у меня ключи от него. Устроили там обыск. На месте мотоцикл или нет, я не знаю. Ключи мне пока не вернули.

Кроме того, у старушки пропали 20 тысяч, которые она откладывала себе на похороны. Женщина признается, что внук знал, где они были спрятаны.

Рядом с колледжем, где произошла трагедия, сделан мемориалФото: Надежда ДАЦЮК

2) Зачем уничтожил свои фотографии и компьютер?

За месяц до бойни Влад пришел к бабушке и забрал все свои фотографии, которые хранились у нее в альбомах.

- Сказал, что хочет отсканировать на память, - говорит пенсионерка. - Но так и не вернул.

Видимо, студент забрал фотографии, уже зная, что натворит. Он понимал, что силовикам и журналистам будут нужны его снимки. Вот и уничтожил их.

Мама с трех лет водила Влада в секту. Фото: семья Росляковых

Кроме того, Влад удалил свою страницу в социальных сетях. А также уничтожил свой ноутбук, который ему пару лет назад подарили бабушка и дедушка. Обломки сожженной техники полиция нашла на пустыре на окраине Керчи.

Важный момент: на видео с камер наблюдения есть фрагмент, когда Росляков заходит в пустой кабинет информатики и начинает самозабвенно расстреливать компьютеры. Не значит ли это, что парню просто нравилось разрушать? И он уничтожал вещи без всякой на то причины?

Студент стрелял в спины своим однокурсникам и учителям. А потом принялся палить по огнетушителям. Фото: Вести-Крым

3) Мог ли в одиночку собрать мощную бомбу?

Мог собрать бомбу, да еще и не одну. Та, что взорвалась в колледже, по мнению экспертов "КП", могла иметь мощность до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. В интернете довольно много информации, которая может позволить собрать взрывчатку из бытовой химии, широко доступной в магазинах.

4) Где испытывал самодельные бомбы?

Криминалистам удалось найти место, где Росляков испытывал свои самодельные взрывные устройства. Это катакомбы в радиусе километра от дома, где Влад жил с мамой. Журналисты «КП» проследили за следователями, а когда те ушли, лично осмотрели этот «полигон».

следователи ищут "полигон" стрелкаФото: Анастасия ЖУКОВА

Чтобы тренироваться в подрывном деле, место вполне подходящее: жилые дома - далеко, рядом - промышленный цех и давно не используемая железная дорога. Вокруг - только бурьян и полуразрушенные заброшенные бараки.

У входа в подземелье - обгоревшее почти полностью дерево. Внутри все пропахло гарью, на стенах и на полу - следы взрывов.

Кстати, именно здесь силовики нашли и уничтоженный ноут-бук стрелка.

В этих катакомбах Влад испытывал свои самодельные взрывные устройстваФото: Анастасия ЖУКОВА

5) Мог ли дилетант Росляков за несколько дней научиться так хорошо стрелять, что прицельно убил 20 человек?

Получение лицензии на покупку оружия предусматривает обязательные подготовительные курсы в тирах и на стрельбищах, уполномоченных Росгвардией. Обучение включает в себя изучение законов, оружия и практическое обучение стрельбе. Это около пяти часов занятий. После этого можно записаться на дополнительные курсы по тактической стрельбе. Именно ее навыки и показал в школе Росляков.

6) Где учился стрелять?

Керченский стрелок учился "безопасному обращению с оружием" по шестичасовой программе. Курсы подготовки он проходил в Симферополе в учебном центре "Эгида Плюс".

В родной Керчи подобных учреждений не оказалось. Был тир как раз в колледже, где Влад устроил стрельбу и взрыв, но он закрылся несколько лет назад. Вот и пришлось стрелку ехать получать сертификат на безопасное обращение с оружием в Симферополь (без него не дают лицензию на владение ружьем).

В этом кабинете Росляков постигал основы безопасной стрельбыФото: Александра КОРШУНОВА

- Росляков позвонил, попросил записать на курс, - вспоминает один из сотрудников. - Шестичасовой курс он прошел 18 июля. Там была и теория, и практика. Парень хорошо усваивал материал. Было даже такое ощущение, что он это все уже изучал и хорошо знал.

Кстати, при заключении договора Влад умудрился выбить скидку.

- Он пожаловался, что в семье сейчас финансовые трудности. Мы пошли Владу на встречу и решили снизить стоимость обучения с 6 тысяч до 4. - добавляет сотрудник центра. - Напоследок я спросил у парня, зачем ему ружье? Он ответил, что хочет заняться охотой...

В колледж Влад пришел с рюкзаком и большой сумкой, в которой были боеприпасы. Внутрь он проскользнул через задний ход. Его никто не охранял. Фото: Вести-Крым

7) Убийца был религиозным фанатиком?

Мама Влада Галина Рослякова состоит в секте свидетелей Иеговы (в 2017 году организацию запретили в России — прим. ред.).

- Галя еще 20 лет назад связалась с этой сектой, - подтверждает ее свекровь. - Ну и Владика с собой стала таскать. А он маленький еще, годика три ему было. Ну что он там поймет? Ну, а когда внук повзрослел, он уже сам сказал матери: «Не хочу больше туда ходить!» И с тех пор моя невестка уже одна ходила к своим «свидетелям».

Секта свидетелей Иеговы находится неподалеку от дома РосляковыхФото: Анастасия ЖУКОВА

Соседи Росляковых подтверждают:

- Да, ходила Галина к «Свидетелям Иеговы», пока их не запретили. У них молитвенный дом тут неподалеку стоит.

Действительно, обнаружить бывший молитвенный дом «иеговистов» не составило труда – небольшое одноэтажное строение стоит особняком от частного сектора. Сектанты «обитали» буквально в километре от дома, где жили Росляковы.

- В принципе, они не мешали, вели себя тихо, следили за территорией, все у них аккуратно было, убирали. Но мы обрадовались, когда их закрыли, потому что все наши соседи знают, что это такое - секта! - откровенничает соседка Любовь. – Очень много детей к ним ходило, школьного, дошкольного возраста.

Впрочем, никто из опрошенных нами местных жителей не подтвердил, что Влад состоял в секте. Все говорят исключительно про его мать. Вот и отец Рослякова Игорь говорит:

- Не был сын сектантом! Не брал пример с моей бывшей жены!

Кстати, за домом Росляковых наша журналистка нашла обрывки сожженной библии. Не исключено, что священное писание перед массовым убийством уничтожил Влад. Напомним, бойню он устроил в футболке, на которой было всего одно слово: «НЕНАВИСТЬ».

Журналистка "КП" нашла клочки сожженной библииФото: Анастасия ЖУКОВА

8) Действовал один или с сообщниками?

Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет. С одной стороны, мы точно знаем, что оружие использовал один студент. Но не руководил ли кто-то действиями Влада? В очередной раз масла в огонь подлило видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как Росляков с рюкзаком и большой сумкой заходит в колледж с запасного входа, который никто не охраняет. На втором этаже будущий убийца здоровается с человеком. По всей видимости, это тоже студент. На кадрах его лицо не разобрать. Парни о чем-то болтают, а потом расходятся. Силовики отказываются комментировать, был ли это обычный знакомый Влада по политеху, или его сообщник.

На втором этаже Росляков поговорил с незнакомым пока нам парнем. Фото: Вести-Крым

На камеры наблюдения попал еще один странный момент. За минуту до взрыва, когда еще ничего не предвещало бойни, из колледжа, как ужаленный, выбежал некий человек. Может, он просто спешил по делам. А может и знал, что вот-вот рванет бомба.

Единственное, что пока точно можно утверждать: на данный момент у силовиков нет информации о сообщниках стрелка. В выходные следователи снова обходили квартиры соседей и в очередной раз задавали вопросы: «Какие причины могли толкнуть Рослякова совершить массовое убийство».

Кроме того в воскресенье днем наш источник в полиции Крыма рассказал:

- Ни в одну дежурную часть не поступала ориентировка на сообщника Рослякова. Если бы следователи обнаружили, что стрелок действовал не один, мы бы уже знали об этом.

За минуту до взрыва, когда еще ничего не предвещало бойни, из колледжа, как ужаленный, выбежал некий человек. Фото: Вести-Крым

9) Росляков покончил с собой. Почему на кадрах с мертвым Владом его белая футболка не запачкана кровью?

Футболка запачкана со спины. Некоторые интернет-пользователи приняли один из таких кровавых следов на правой лопатке за ножевое ранение. В распоряжении «КП» есть шокирующее видео, на котором видно, что после выстрела Влад остался без части головы.

p.s.

Журналисты «Комсомольской правды» пока не смогли ответить еще на два вопроса:

10) Что за книжки лежали рядом с телом Рослякова?

На снимках, распространенных следственным комитетом, рядом с Росляковм лежат две книги. К сожалению, названия не разглядеть. И силовики не распространяются об этом. Как книги оказались рядом с убийцей? С одной стороны, Влад мог принести их с собой. И в книгах кроется ответ на вопрос, зачем студент устроил кровавую бойню. С другой, ответ может быть до предела банальным. Книжки могли слететь со стеллажа, который, падая, задел Росляков. Правда, на фотографиях видна часть шкафа. И там все книги на месте.

что за книги лежат рядом со стрелком?Фото: Следственный комитет России

11) Почему два психолога признали стрелка вменяемым?

Рослякову 18 лет. Значит, он прошёл медкомиссию в военкомате, в том числе и «мозгоправа». Кроме того, еще один психолог беседовал с будущим стрелком, когда тот получал лицензию на ношение оружия. Неужели Влад совершил 20 убийств в здравом уме?