2018-10-21T19:25:17+03:00
Происшествия

В Керчи 20 пострадавшим выдали материальную помощь

Денежная выплата составила 500 тысяч рублей
Галина КОВАЛЕНКО
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В Керчи пострадали студенты и сотрудники учебного заведения.В Керчи пострадали студенты и сотрудники учебного заведения.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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При администрации Керчи организовали пункт по сбору документов для оказания материальной помощи погибшим и пострадавшим в политехническом колледже - кабинет работает без выходных.

По данным Центра медицины катастроф, всего в результате взрыва и стрельбы в учебном заведении пострадали 76 человек: 50 находятся в больницах Крыма, Краснодара и Москвы, 5 получают амбулаторное лечение, а 21 – погибли.

Было решено, что из регионального отделения Фонда соцстрахования семьям погибших выделят по 1 миллиону рублей, и по 500 тысяч – пострадавшим.

Также из федерального бюджета по 1 миллиону рублей выплатят близким погибших, и семьи пострадавших, в зависимости от степени тяжести, получат от 200 до 400 тысяч рублей.

- На 21 октября 20 пострадавших получили по 500 тысяч рублей, - сообщает администрации города Керчи.

Работа по документальному оформлению и выдаче денежной выплаты продолжается.

Финансовая поддержка оказывается семьям студентов и сотрудников политехнического колледжа в Керчи. В этом учебном заведение 17 октября произошла страшная трагедия: студент Владислав Росляков в столовой учебного заведения привел в действие самодельную бомбу, начиненную железными болтами и гвоздями, затем открыл огонь из оружия. После убийца покончил жизнь самоубийством в студенческой библиотеке.

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