Опубликована видеозапись нападения на керченский колледж: как Росляков устроил бойню

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-21T12:50:01+03:00

Керченский стрелок ходил по колледжу и расстреливал всех, кто встречался ему на пути

Парень вошел в учебное заведение со двора, вход никем не охранялся [видео 18+]

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Появилось видео, на котором керченский стрелок Владислав Росляков устроил взрыв в политехническом колледже, а потом ходил по коридорам и расстреливал преподавателей и студентов, которые встречались ему на пути.

На дело стрелок шел уже подготовленный: с уложенными волосами, в футболке с надписью «Ненависть», в черных джинсах, заправленных в ботинки, и огромной сумкой. В колледже его встретил парень, который несколько раз мелькал на видео. Но причастен ли ко всему этмоу не понятно, в руках у него не было оружия.

КАК ДЕЙСТВОВАЛ СТРЕЛОК

В колледж Росляков зашел не с центрального входа, а через запасной, со двора. Там нет рамок и охраны.

Парень уверенной походкой прошел мимо студентов, никто не обратил на него внимания.

Внутри ему никто не встретился. Коридор были абсолютно пустым.

Затем на видео появился темноволосый парень, с которым поздоровался Росляков, они вместе пошли по коридору. Затем этот парень еще раз мелькал на кадрах, стоял рядом, предположительно, в момент активации взрывного устройства.

Росляков направляется к столовой, где была установлена бомба. Проходит мимо вахтерши. Внимание на него она не обращает.

Сверяет часы и уходит.

Взрыв. Вылетают окна и двери, куча дыма. Студенты в панике выбегают на улицу.

Росляков в это время гуляет по коридору с оружием и ищет жертв. Первой он убил преподавателя. Затем начал стрелял в студентов, которые попадались ему на пути.

Убийца стрелял не только в людей, но и в двери, компьютеры, огнетушитель.

По коридорам разгуливал уверенной походкой, как убийцы в американских боевиках.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку. После его нашли мертвым в библиотеке учебного заведения.

В трагедии погибли 20 человек, не считая самого стрелка. 14 погибших похоронили в Керчи 19 октября, еще 6 человек 20 числа.

За телом самого Рослякого родители так и не обратились. Через 2 недели после смерти тело могут оформить как невостребованное.

КСТАТИ

Владислав Росляков в соцсетях восхищался Чикатило

Владислав Росляков, устроивший взрыв и открывший стрельбу в Керченском политехническом колледже, рассказывал друзьям о своих планах. В подробности задуманного не посвящал, но одной подруге заявил, что «круто было бы устроить бойню» (подробнее).

Где керченский стрелок взял деньги на оружие

Мать и сын жили так бедно, что не могли вовремя оплачивать даже коммуналку. У них в подъезде мы обнаружили квитанцию, из которой следует, что Росляковы просрочили 2 тысячи рублей за прошлый месяц.

- Они едва концы с концами сводили, - говорит бабушка Влада. - Невестка моя санитаркой за 14 тысяч в месяц работает. Внук в прошлом году записался в спортзал. Но уже через месяц ему пришлось оставить тренажерный зал. Не хватило денег, чтобы заплатить за весь абонемент.

Та откуда же вдруг взялись 50 тысяч на боекомплект? (подробнее)

"Керченский стрелок" учился "безопасному обращению с оружием" по шестичасовой программе

Курсы подготовки он проходил в Симферополе. По словам сотрудника «Центра подготовки «Эгида+», Росляков ничем не выделялся от обучающихся.

- Чтобы нажать на курок и выстрелить в человека в первый раз - нужно высокое самообладание, - в "Эгиде+" в шоке от поступка керченского стрелка.

Программа курса «Подготовка граждан в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретение навыком безопасного обращения с оружием» рассчитана на 6 часов [программа - «4+2»]. (подробнее)

Видео опубликовали Вести Крым

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