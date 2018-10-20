Родители «керченского стрелка» не спешат забирать тело сына из морга

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-20T15:15:16+03:00

14 человек похоронили 19 октября, еще 6 человек - 20 октября. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Через 2 недели после смерти тело могут оформить как невостребованное

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Родители Влада Рослякова, устроившего бойню в Керченском политехническом колледже, до сих пор не забрали тело сына из морга.

- Тело Рослякова находится в морге, за ним никто не обращался, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев. - Когда продут его похороны, пока не известно.

В случае, если в течение 14 дней после смерти за телом никто не обращается, его оформляют как невостребованное и хоронят за счет государства в любом предоставленном для этого месте.

Родителями Рослякова, по даным нашего источника, сейчас занимается следствие.

20 ОКТЯБРЯ ПОХОРОНИЛИ ЕЩЕ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

19 октября Керчь простилась с 14 погибшими во время взрыва в колледже. Проститься с ними пришли больше 20 тысяч человек. На кладбище пустили только родных. Попрощаться с погибшими во время панихиды, которая прошла на пл. Ленина могли все желающие.

20 октября похоронили еще шесть человек.

С Егором Перепелкиным родные попрощались в Челябинске. Молодой человек не так давно перевелся учиться в Керчь, и родители решили похоронить его в родном городе.

Преподавателей колледжа Анастасию и Светлану Баклановых хоронят в Кавказском районе Краснодарского края.

Студента Алексея Лавриновича - в Темрюкинском районе.

Еще с двумя погибшими прощаются в Керчи - в пгт Багерово и п. Партизанский.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом его нашли убитым в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

Пострадавшие продолжают обращаться к медикам за помощью.

КСТАТИ

Владислав Росляков в соцсетях восхищался Чикатило

Владислав Росляков, устроивший взрыв и открывший стрельбу в Керченском политехническом колледже, рассказывал друзьям о своих планах. В подробности задуманного не посвящал, но одной подруге заявил, что «круто было бы устроить бойню» (подробнее).

Где керченский стрелок взял деньги на оружие

Мать и сын жили так бедно, что не могли вовремя оплачивать даже коммуналку. У них в подъезде мы обнаружили квитанцию, из которой следует, что Росляковы просрочили 2 тысячи рублей за прошлый месяц.

- Они едва концы с концами сводили, - говорит бабушка Влада. - Невестка моя санитаркой за 14 тысяч в месяц работает. Внук в прошлом году записался в спортзал. Но уже через месяц ему пришлось оставить тренажерный зал. Не хватило денег, чтобы заплатить за весь абонемент.

Та откуда же вдруг взялись 50 тысяч на боекомплект? (подробнее)

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