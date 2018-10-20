Двое раненых из Керчи находятся в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-20T13:58:07+03:00

Пострадавших доставили в медицинские учреждения Крыма, Краснодара и Москвы. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Всего в крымских больницах проходят лечение 23 пострадавших в политехническом колледже

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На полуострове медики продолжают бороться за жизнь и здоровье студентов и сотрудников колледжа в Керчи.

- В общей сложности в медицинских учреждениях региона проходят стационарное лечение 23 пострадавших в Керченском политехническом колледже, - сообщили в министерстве здравоохранения Республики Крым.

В Симферополь из Керчи доставили 16 человек. Один находится в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, шестеро - в клинической больнице № 6.

В Республиканской детской клинической больнице оказывается медицинская помощь девяти пострадавшим. Врачи говорят, что двое находятся в тяжелом состояние, у шестерых средняя степень тяжести, еще у одного - легкий.

Так же трое пострадавших проходят лечение в Керченской горбольнице №1, четверо - в Ленинской ЦРБ.

23 человека доставлены в медучреждения других российских регионов: девять пострадавших в Москву, четырнадцать в Краснодарский край.

Студенты и сотрудники политехнического колледжа стали жертвами ЧП, произошедшего 17 октября. В этот день студент колледжа Владислав Росляков открыл огонь и устроил взрыв в учебном заведении. И затем свел счеты с жизнью

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