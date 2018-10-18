Как скорбит Керчь: Возле колледжа, где произошел взрыв, проходит молебен

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-18T11:51:07+03:00

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По погибшим во время взрыва в керченском политехническом колледже сорбит вся страна. С самого утра к импровизированному мемориалу, который находится возле учебного заведения, люди приносят цветы, игрушки, свечи.

Мемориал затянут черным траурным полотном, на которое прикреплены фотографии свечей и надписи, сделанные на черном фоне: «Скорбим».

Керчане приносят свечи и цветы.Фото: Надежда ДАЦЮК

Колледж в Керчи: сутки после трагедии.Почти сутки прошли после массового расстрела в керченском колледже. 20 человек погибли, ещё 10 находятся в реанимации... Мы ведём прямую трансляцию с места трагедии

Почтить память погибших приходят не только друзья и близкие, но и незнакомые люди, которые до глубены души потрясены случившимся и хотят оказать хоть какую-то помощь.

Священнослужители в это время проводят молебен в память о погибших. Богослужения проходят во всех храмах Крыма. С 18 по 21 октября включительно в церквях будет проходить сбор денег для оказания поддержки пострадавшим и раненым.

Священослужители проводятпамятные молебны.Фото: Надежда ДАЦЮК

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

Число погибших увеличилось до 53 челвоек, число пострадавших 20 человек. Официальный список погибших во время взрыва и стрельбе в колледже в Керчи смотрите здесь.

Скорбит весь город.Фото: Надежда ДАЦЮК

Колледж в Керчи: сутки после массового убийства.Почти сутки прошли после массового расстрела в керченском колледже. 20 человек погибли, ещё 10 находятся в реанимации... Мы ведём прямую трансляцию с места трагедии

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