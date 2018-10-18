"Семь человек в очень тяжелом состоянии": глава минздрава РФ Вероника Скворцова после обхода больных в Керчи

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-18T09:13:55+03:00

После взрыва и стрельбы в керченском колледже в больницах остается больше 40 человек

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После взрывов и стрельбы в Керченском политехническом колледже семеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, 3 человека в тяжелом.

- В стационарах остаётся 44 человека, средней тяжести - 34, 7 – крайне тяжёлых, 3 – тяжелых, - сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова после обхода пациентов в горбольнице.

Министр уточнила, что состояние крайне тяжелых больных удалось стабилизировать до такой степени, чтобы пациенты могли перенести транспортировку.

Еще 17 октября шестеро пациентов транспортировали в Симферополь. 10 готовят к эвакуации в медцентры России – Краснодар и Москву. Среди них двое детей.

По словам Скворцовой, большинство пострадавших после инцидента в колледже получили минно-взрывные раны.

- В основном люди, которые получили огнестрельные ранения, не выжили. А те, кто попал уже в стационар - у них взрывные раны, - рассказала министр.

Также Скворцова уточнила, что самодельное взрывное устройство начинили большим количеством металлических осколков.

- Из-за этого мышцы у людей, пораженных мелкими металлическими предметами, фактически фаршированы. У людей с разрывами внутренних органов находим внутри шайбы, металлические шарики в кишечнике и сосудах. Это был очень мощный удар, - добавила министр.

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