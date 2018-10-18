"Семь человек в очень тяжелом состоянии": глава минздрава РФ Вероника Скворцова после обхода больных в Керчи
После взрывов и стрельбы в Керченском политехническом колледже семеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, 3 человека в тяжелом.
- В стационарах остаётся 44 человека, средней тяжести - 34, 7 – крайне тяжёлых, 3 – тяжелых, - сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова после обхода пациентов в горбольнице.
Министр уточнила, что состояние крайне тяжелых больных удалось стабилизировать до такой степени, чтобы пациенты могли перенести транспортировку.
Еще 17 октября шестеро пациентов транспортировали в Симферополь. 10 готовят к эвакуации в медцентры России – Краснодар и Москву. Среди них двое детей.
По словам Скворцовой, большинство пострадавших после инцидента в колледже получили минно-взрывные раны.
- В основном люди, которые получили огнестрельные ранения, не выжили. А те, кто попал уже в стационар - у них взрывные раны, - рассказала министр.
Также Скворцова уточнила, что самодельное взрывное устройство начинили большим количеством металлических осколков.
- Из-за этого мышцы у людей, пораженных мелкими металлическими предметами, фактически фаршированы. У людей с разрывами внутренних органов находим внутри шайбы, металлические шарики в кишечнике и сосудах. Это был очень мощный удар, - добавила министр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Официальный список погибших во время взрыва и стрельбе в колледже в Керчи
Стали известны имена тех, кто погиб от рук керченского стрелка. Родственники опознали всех погибших (подробнее)
Был нелюдимым и ходил со штык-ножом: Однокурсники охарактеризовали предполагаемого убийцу 19 человек в Керчи
Тело стрелка обнаружили в библиотеке колледжа, где он устроил бойню [видео]
«Лучшие друзья, спортсмены»: знакомые рассказали о пострадавших в теракте в Керчи
В списке пострадавших в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже значатся 53 человека, сообщили корреспонденту «КП» по телефону горячей линии МЧС Крыма. Это те люди, которые доставлены в больницы. Списков погибших пока нет. (подробнее)
Друг студента, устроившего теракт в колледже: «Он играл в компьютерные игры, где нужно расстреливать школу»
О 18-летнем Владиславе Рослякове, устроившем взрыв в Керченском политехническом колледже, известно немного. «Комсомольской правде» удалось поговорить с его другом. (подробнее)
Единственным охранником Керченского политехнического колледжа была 67-летняя бабушка
Вахтерша Керченского политехнического колледжа Наталья Паникоровская, пострадавшая при нападении на учебное заведение отказалась от госпитализации и находится дома с семьей. Об этом «Комсомольской правде» рассказала внучка Паникоровской Анастасия Феликс. (подробнее)
Студентка колледжа в Керчи, где произошел взрыв: "Мы выпрыгивали из окон, подруге попал осколок в ногу"
В Керченском политехническом колледже прогремели взрывы (подробнее)
Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»