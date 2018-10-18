Охранная фирма: «Какой час? На место трагедии в Керчи мы приехали через 5 минут после вызова»
В офисе керченского центра безопасности «Альфа», у которого был заключен договор на охрану с колледжем, где произошло массовое убийство, начались обыски и изъятие документов.
Поводом для проверки стали слова очевидцев, которые рассказывали, что охрана долго не приезжала на место ЧП.
- В колледже хоть и была одна вахтерша, но договор с охранным агентством ведь был заключен. Они должны были приехать сразу после того, как к ним на пульт поступил вызов, а их не было, - вспоминает один из очевидцев.
- Через час приехали. Но что они по факту могли сделать? – рассуждает другой керчанин. - В колледже жуть, что в среду творилось.
В то же время руководство центра безопасности говорят, что сработали быстро.
- На место ЧП мы приехали через 5 минут после вызова. Сигнал на пульт поступил в 11.48, - рассказал «Комсомольской правде – Крым» директор центра безопасности «Альфа» Анатолий Сошин. – Когда приехали на место, там уже были сотрудники полиции и МЧС, масса раненых. Мы начали оказывать помощь пострадавшим. Отвезли женщину, получившую серьезную травму ноги, на своей машине в приемный покой больницы №1.
Вызывает недоумение, как охранная фирма умудрилась приехать к колледжу раньше спасателей, ведь на пульт МЧС сообщение о взрыве поступилось лишь в 12.05. Впрочем, в этом разберется следствие.
Фото: ГУ МЧС России по РК.
Кстати, на место трагедии выезжали всего 2 сотрудника оперативной группы. Но в колледж они не заходили, и даже не собирались.
- Внутрь мы не заходим, ждем прибытия сотрудников полиции (по регламенту - авт.). Так как они были на месте, группа оказывала помощь пострадавшим, - пояснил директор.
В чем тогда смысл такой охраны?
Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже.
Число пострадавших увеличилось до 52 человек, число погибших 21 человек. Официальный список погибших во время взрыва и стрельбе в колледже в Керчи смотрите здесь.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Оперативники проверят, легально ли Владислав Росляков получил разрешение на оружие. Проверку инициирует детский омбудсмен РК Ирина Клюева.
- Если действительно было разрешение на оружие, то возникает вопрос, как молодой человек его получил. Должны были сохраниться справки о том, что он проходил медицинские осмотры, общался с психологом, - сообщила «Комсомольской правде – Крым» Ирина Клюева. – Правоохранители это проверят. Со своей стороны я тоже буду инициировать проведение проверки. (подробнее)
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