Первые 15 семей, погибших в трагедии в Керчи, получили по миллиону рублей

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-19T17:31:59+03:00

Остальным пострадавшим деньги на счета поступят в ближайшее время

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Семьям, чьи родные погибли и пострадали от рук керченского стрелка, начали перечислять деньги.

- Из крымского отделения Фонда социального страхования семьям погибших будет выделено по 1 млн рублей, и по 500 тысяч – семьям пострадавших. При этом из федерального бюджета также по 1 млн рублей получат семьи погибших, и семьи пострадавших, в зависимости от степени тяжести, получат от 200 до 400 тысяч рублей, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Деньги из республиканского бюджета получили 15 семей, остальным материальная помощь поступит в ближайшее время.

- Сейчас задача одна – окружить вниманием и заботой всех, кто потерял своих близких. По пострадавшим практически все решения, связанные с курсом лечения и назначением определенной терапии и диагностики, уже выполнены, все получают необходимую помощь в Москве и Крым, - сообщил глава РК.

Напомним, в бойне, которую устроил Владислав Росляков в керченском политехническом колледже, погибли 20 человек. Их похоронили 19 октября.

Еще 43 пострадавших находятся в больницах: 20 человек проходят лечение в Крыму, остальные на материке.

СПРАВКА «КП»

17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом его нашли убитым в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

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