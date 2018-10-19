Тайный поклонник: Хотел признаться Даше в своих чувствах как раз в день трагедии в Керчи. Не успел
Родные сбились с ног, разыскивая Дашу в среду 17 октября. Она не давала о себе знать после взрыва в политехническом колледже, где училась на первом курсе.
- Светленькая миленькая девочка. Худенькая. На руке большая такая татуировка, - и родные показывали внешнюю сторону кисти левой руки, а затем по слогам четко произносили ее редкую фамилию и заодно имя: - Че-ге-рест Да-ша.
Близкие весь день дежурили у колледжа, надеясь выяснить ее судьбу.
Вечером они вымаливали информацию у медиков и представителей МЧС у хода в приемное отделение городской больницы: - Даша, Дарья! Может видели? Пожалуйста, посмотрите, по документам.
Медики и спасатели жали плечами, отвечали что-то неопределенное и прятали глаза. Когда же были оглашены списки раненых, то оказалось, что девочки нет среди живых.
- Даша же 15 октября только свое 16-летие отметила, - растерялись родные. - Как же так?!
Девушку нашли среди погибших - опознали в морге.
А в это время на страничке девочки появился комментарий от 17-летнего паренька:
- Привет, Даша! Давно не виделись!
Ему тут же написали ответ:
- Она умерла. Погибла.
17-летний парнишка оторопел:
- Даша мне нравилась. Я не успел сказать.
О своих переживаниях и боли утраты рассказал жених застреленной студентки-стажерки СКР. Молодой человек поделился, что пара хотела пожениться. Девушка училась на юридическом факультете и даже прошла практику в следственном комитете.
Еще одна керченская семья потеряла сына в жуткой трагедии в политехническом техникуме. Владислав Лазарев в среду, 17 октября, только вышел на учебу. До этого парень полторы недели болел дома.
Рядом с учебным заведением в Керчи установили импровизированный мемориал. С самого утра 19 октября туда приходят люди и приносят свечи, цветы, игрушки. Он затянут черным траурным полотном.
Стало известно, что керченский стрелок рассказывал друзьям о своих планах атаки на колледж. Владислав Росляков скрывал свое настоящее имя, но периодически делился своими мыслями с друзьями.
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