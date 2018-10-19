Тайный поклонник: Хотел признаться Даше в своих чувствах как раз в день трагедии в Керчи. Не успел

СЕГОДНЯ 21:47 2018-10-19T21:47:13+03:00

Погибшая в трагедии в Керчи Дарья Чегерест. Фото: соцсети

Девушку родные разыскивали по татуировке на руке. За два дня до гибели она отметила 16-летие.

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Родные сбились с ног, разыскивая Дашу в среду 17 октября. Она не давала о себе знать после взрыва в политехническом колледже, где училась на первом курсе.

- Светленькая миленькая девочка. Худенькая. На руке большая такая татуировка, - и родные показывали внешнюю сторону кисти левой руки, а затем по слогам четко произносили ее редкую фамилию и заодно имя: - Че-ге-рест Да-ша.

Близкие весь день дежурили у колледжа, надеясь выяснить ее судьбу.

Вечером они вымаливали информацию у медиков и представителей МЧС у хода в приемное отделение городской больницы: - Даша, Дарья! Может видели? Пожалуйста, посмотрите, по документам.

Медики и спасатели жали плечами, отвечали что-то неопределенное и прятали глаза. Когда же были оглашены списки раненых, то оказалось, что девочки нет среди живых.

- Даша же 15 октября только свое 16-летие отметила, - растерялись родные. - Как же так?!

Девушку нашли среди погибших - опознали в морге.

А в это время на страничке девочки появился комментарий от 17-летнего паренька:

- Привет, Даша! Давно не виделись!

Ему тут же написали ответ:

- Она умерла. Погибла.

17-летний парнишка оторопел:

- Даша мне нравилась. Я не успел сказать.

О своих переживаниях и боли утраты рассказал жених застреленной студентки-стажерки СКР. Молодой человек поделился, что пара хотела пожениться. Девушка училась на юридическом факультете и даже прошла практику в следственном комитете.

Еще одна керченская семья потеряла сына в жуткой трагедии в политехническом техникуме. Владислав Лазарев в среду, 17 октября, только вышел на учебу. До этого парень полторы недели болел дома.

Рядом с учебным заведением в Керчи установили импровизированный мемориал. С самого утра 19 октября туда приходят люди и приносят свечи, цветы, игрушки. Он затянут черным траурным полотном.

Стало известно, что керченский стрелок рассказывал друзьям о своих планах атаки на колледж. Владислав Росляков скрывал свое настоящее имя, но периодически делился своими мыслями с друзьями.

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