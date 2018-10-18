Родители погибшего в Керчи студента: Владик первый день вышел на учебу. И его убили

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-18T13:35:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Автобус - большой, огромный и как саван белый, подогнали к политехническому колледжу ближе к полуночи. Какой-то несуразный в своей просторности салон заполнился людьми лишь на одну десятую.

- Сейчас едем в морг на опознание. Просим родственников занять места, - громко, но в тоже время как-то приглушенно объявляет мужчина.

Распорядитель пытается успокоить растерянных и подавленных людей и говорит, что не нужно раньше времени хоронить своих близких. Автобус сначала привезет в больницу, где есть неопознанные среди раненых в реанимации, а уже потом возьмет курс на морг.

Папа и мама Владислава Лазарева нашли свою кровиночку среди мертвых. Надо же так случиться!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/673768" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в колледже.

Владик не ходил на уроки из-за болезни полторы недели, выздоровел, пришел на занятия в среду - и его убили.

- Влад учился уже на четвертом курсе. До диплома оставалось совсем ничего - потерянно отвечает на вопросы Александра Николаевна, мама погибшего. - Сын в октябре и не учился – простыл где-то и на больничном пробыл. Но во вторник побывал у врача и тот сказал, что он здоров. Влад утром в среду встал, позавтракал. И мы его проводили - учись, сынок.

Заплаканную женщину бережно за руку поддерживает супруг Алексей.

- Я в полпервого узнал, что в колледже сына какой-то взрыв произошел - на рынке об этом услышал, там всегда первыми новости узнают. Владу позвонил, но он трубку не берет. И мы побежали к училищу, - рассказывает отец.

Сначала обрадовались: учитель физкультуры рассказал родителям, что вынес из здания Влада и передал медикам. Надеялись - жив!

- Весь день пытались выяснить, что с ним, где он?. Бегали по больницам, по городу. Вот и узнали… - Мужчина глотает застрявший в горле комок.

Влад - самый старший. В семье четверо детей - и все пацаны- сорванцы, у каждого свой характер. Для остальных троих мальчишек Влад и брат, и няня. А для мамы Сани - палочка-выручалочка: нарадоваться она не могла - малышей он сам и в садик-школу отведет, и обратно заберет, и покормит, и погуляет с ними.

- Мама с папой, Санька и Леша на работе все время вкалывают, а Влад за старшего в доме, - рассказывают друзья. - ТБольшая семья, а заработок трудно дается. Мегаскромно живут, себе недодадут, а мальчишек стараются баловать. Саня постоянно пропадает в своем крохотном магазинчике нижнего белья на рынке, а Леша - на стройках. Для мамы, конечно, Влад был опорой. Да вообще он всеобщий любимчик. Бабушки нарадоваться на внука не могли. Он очень такой домашний...был. И учился он хорошо, и характер покладистый и спокойный. Родители старются держаться. На людях не плачут. Да и как руки-то опускать. Им же троих поднимать. Не дай бог такое пережить никому. Не знаю, как они младшеньким отвечают на вопрос: "А где Владька? Он скоро придет?"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/673791" frameborder="0"></iframe> «Пацаны падали и их кровь разлеталась».«Я видела, как пацаны просто падали. И их кровь разлеталась. Это у меня всё перед глазами». От рассказов очевидцев о взрыве в политехническом колледже в Керчи кровь стынет в жилах...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Официальный список погибших во время взрыва и стрельбе в колледже в Керчи

Стали известны имена тех, кто погиб от рук керченского стрелка. Родственники опознали всех погибших (подробнее)

Был нелюдимым и ходил со штык-ножом: Однокурсники охарактеризовали предполагаемого убийцу 19 человек в Керчи

Тело стрелка обнаружили в библиотеке колледжа, где он устроил бойню [видео]

«Лучшие друзья, спортсмены»: знакомые рассказали о пострадавших в теракте в Керчи

В списке пострадавших в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже значатся 53 человека, сообщили корреспонденту «КП» по телефону горячей линии МЧС Крыма. Это те люди, которые доставлены в больницы. Списков погибших пока нет. (подробнее)

Друг студента, устроившего теракт в колледже: «Он играл в компьютерные игры, где нужно расстреливать школу»

О 18-летнем Владиславе Рослякове, устроившем взрыв в Керченском политехническом колледже, известно немного. «Комсомольской правде» удалось поговорить с его другом. (подробнее)

Единственным охранником Керченского политехнического колледжа была 67-летняя бабушка

Вахтерша Керченского политехнического колледжа Наталья Паникоровская, пострадавшая при нападении на учебное заведение отказалась от госпитализации и находится дома с семьей. Об этом «Комсомольской правде» рассказала внучка Паникоровской Анастасия Феликс. (подробнее)

Студентка колледжа в Керчи, где произошел взрыв: "Мы выпрыгивали из окон, подруге попал осколок в ногу"

В Керченском политехническом колледже прогремели взрывы (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»