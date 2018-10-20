2018-10-20T18:21:45+03:00
Происшествия

«Начинка» бомбы из керченского колледжа инфицировала раненых

Двух студенток, которым стало хуже, отправят санавиацией в одну из ведущих клиник России
Галина КОВАЛЕНКО
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Пострадавшие в Керчи получили огнестрельные и минно-взрывные ранения.Пострадавшие в Керчи получили огнестрельные и минно-взрывные ранения.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В результате бойни в политехническом колледже в Керчи студенты и сотрудники учебного заведения получили огнестрельные и минно-взрывные ранения.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что самодельное взрывное устройство (СВУ) было нашпиговано металлическими предметами - шайбами, гвоздями и другими круглыми и квадратными элементами.

Очевидцы тоже вспоминают, что тела детей были буквально изрешеченных разными мелкими железками.

Такая «начинка» из грязных гвоздей и болтов грозит пострадавшим различными воспалительными процессам.

И вот стало известно, что у двух студенток, пострадавших от СВУ резко ухудшилось состояние.

- В связи с развитием инфекционных осложнений у двух детей, эвакуированных из Керчи в РДКБ г. Симферополя, для проведения очной консультации в крымскую столицу срочно вылетает директор Департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава России Оксана Гусева.- сообщили в Минздраве РФ.

Так на полуострове ждут руководителя ФМБА Владимира Уйба, главврача НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерия Митиша и детскую реанимационную бригаду.

- По результатам консилиума будет приниматься решение о необходимости эвакуации пациенток в одну из ведущих клиник страны, - отмечают в ведомстве.

Остальные пациенты находятся в стабильном состоянии, без отрицательной динамики.

Всего же в медучреждениях Крыма, Краснодара и Москвы находится 46 пострадавших. Из них 25 детей.

Из всех госпитализированных: 3 пациента остаются в состоянии крайней степени тяжести (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии) в тяжелой степени - 10 человек, средней степени тяжести - 32 человека.

Трагедия в политехническом колледже Керчи, в результате, которой 21 человек погиб и около 50 получили ранения, случилась 17 октября. Студент колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство, открыл стрельбу на поражение из огнестрельного оружия и затем убил себя.

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