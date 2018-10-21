Центр медицины катастроф РК: Количество пострадавших в Керчи увеличилось до 76

СЕГОДНЯ 18:14 2018-10-21T18:32:26+03:00

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- Количество пострадавших на данный момент возросло до 76 человек, - сообщил КП-Крым Сергей Останкин, руководитель Крымского Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

По словам медиков, ситуация меняется чуть ли не ежечасно.

- На 18.00 21 октября в стационарных отделениях медучреждений находится 50 пострадавших: 25 в крымских больницах и столько же в Москве и Краснодаре, - подтвердили КП-Крым и в Минздраве Республики Крым.

Также 5 человек проходят лечение амбулаторно.

Некоторые больные уже идут на выписку, но поступают новые. Рост происходит за счет студентов и сотрудников политехнического колледжа, которые лишь спустя несколько дней поняли, что им нужна медицинская помощь.

Например, один студент, после того, как чуть пришел в себя от пережитого, понял, что у него появились проблемы со слухом. Парнишка обратился в больницу и его госпитализировали.

Нескольких тяжелораненных эвакуировали на материк сегодня ночью. Санитарной авиацией в столичную клинику Леонида Рошаля (Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии) были доставлены две студентки.

Также в число 76 пострадавших вошли и 21 погибших, включая и самого Владислава Рослякова, учинившего стрельбу и приведшего в действие самодельное взрывное устройство.

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