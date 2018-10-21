2018-10-21T18:32:26+03:00
Общество

Центр медицины катастроф РК: Количество пострадавших в Керчи увеличилось до 76

Стало известно точное количество жертв керченского стрелка
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
ЧП произошло в политехническом колледже Керчи 17 октября.ЧП произошло в политехническом колледже Керчи 17 октября.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

- Количество пострадавших на данный момент возросло до 76 человек, - сообщил КП-Крым Сергей Останкин, руководитель Крымского Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

По словам медиков, ситуация меняется чуть ли не ежечасно.

- На 18.00 21 октября в стационарных отделениях медучреждений находится 50 пострадавших: 25 в крымских больницах и столько же в Москве и Краснодаре, - подтвердили КП-Крым и в Минздраве Республики Крым.

Также 5 человек проходят лечение амбулаторно.

Некоторые больные уже идут на выписку, но поступают новые. Рост происходит за счет студентов и сотрудников политехнического колледжа, которые лишь спустя несколько дней поняли, что им нужна медицинская помощь.

Например, один студент, после того, как чуть пришел в себя от пережитого, понял, что у него появились проблемы со слухом. Парнишка обратился в больницу и его госпитализировали.

Нескольких тяжелораненных эвакуировали на материк сегодня ночью. Санитарной авиацией в столичную клинику Леонида Рошаля (Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии) были доставлены две студентки.

Также в число 76 пострадавших вошли и 21 погибших, включая и самого Владислава Рослякова, учинившего стрельбу и приведшего в действие самодельное взрывное устройство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое раненых из Керчи находятся в тяжелом состоянии

Всего в крымских больницах проходят лечение 23 пострадавших в политехническом колледже (подробнее)

Вспомним всех поименно

Фото погибших во время нападения в Керчи (подробнее)

Появилось видео, как Росляков устроил бойню в керченском колледже

Парень вошел в учебное заведение со двора, вход никем не охранялся (подробнее)

«Начинка» бомбы из керченского колледжа инфицировала раненых

Двух студенток, которым стало хуже, отправят санавиацией в одну из ведущих клиник России (подробнее)

"Какой из меня герой, я и сам сильно испугался". Священник вынес двух студентов из столовой керченского колледжа и спас им жизнь

Отец Валентин прибежал на место трагедии сразу после того, как услышал взрыв (подробнее)

Двое раненых из Керчи находятся в тяжелом состоянии

Всего в крымских больницах проходят лечение 23 пострадавших в политехническом колледже (подробнее)

Тайный поклонник: Хотел признаться Даше в своих чувствах как раз в день трагедии в Керчи. Не успел

Девушку родные разыскивали по татуировке на руке. За два дня до гибели она отметила 16-летие. (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
В Симферополе автобус врезался в столб
В Крым идет похолодание и дожди с грозами
Детсады Симферополя на 100% подготовили к отопительному сезону
Куда семьям погибших в Керчи подавать документы на получение матпомощи
В Керчи 23 октября начнется проверка несущих конструкций колледжа
В больницы продолжают обращаться пострадавшие от взрыва в Керчи
Здание керченского колледжа, где прогремел взрыв, отремонтируют за счет бюджета Крыма
В Симферополе 22 октября частично откроют проезд по ул. Объездной
Проститься с погибшими в массовом убийстве в Керчи пришли больше 20 тысяч человек
Аксенов раскритиковал темпы ремонта дорог в Симферополе
Погода в Крыму на 20 октября: днем воздух прогреется до +22, пройдут дожди
В больницу обратились еще двое пострадавших во время бойни в Керчи
В больницах Крыма находятся 20 жертв керченского стрелка
Погода в Крыму на 19 октября: переменная облачность и до + 22
Как пройдут похороны погибших во время трагедии в Керчи: маршрут движения траурной процессии
В Симферополе временно изменят схему движения автобусов
В Севастополе увеличили размеры финансовой помощи пострадавшим во время ЧС
В Керчи откроют единый расчетный счет для помощи пострадавшим
В школах и вузах Крыма усилили меры безопасности
Раненых в керченском колледже транспортируют в больницы Москвы и Краснодара
Похороны погибших в колледже в Керчи пройдут 19 октября
В «Тайгане» редкое белоснежное пополнение