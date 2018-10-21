Количество пострадавших в Керчи выросло до 73 человек

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-21T18:25:56+03:00

Помощь пострадавшим в Керчи оказывают медики Крыма, Краснодара и Москвы. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На стационарном лечении находятся 45 студентов и сотрудников политехнического колледжа

Изменить размер текста: A A

На сегодняшний день всего 73 пострадавших в Керчи.

Увеличилось и число госпитализированных в больницы Республики Крым, Краснодарского края и Москвы - с 46 до 47 человек.

- Две студентки в тяжелом состоянии были отправлены санитарной авиацией в Москву в клинику Леонида Рошаля - научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, - сообщил главный врач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.

Главный врач объяснил, что одна из пострадавших была изначально в тяжелом состоянии, а другой состояние ухудшилось из-за развития инфекционного осложнения при минно-взрывном ранении.

Студенты и сотрудники керченского политехнического колледжа стали жертвами ЧП: студент этого учебного заведения Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими обрезками, болтами и гвоздями. Также он стрелял по людям из огнестрельного оружия. Затем сам свел счеты с жизнью. Всего погибло 20 человек и свыше 70 получили ранения различной тяжести.

Тела погибших уже предали земле. Труп Керченского стрелка остался невостребованным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое раненых из Керчи находятся в тяжелом состоянии

Всего в крымских больницах проходят лечение 23 пострадавших в политехническом колледже (подробнее)

Вспомним всех поименно

Фото погибших во время нападения в Керчи (подробнее)

Появилось видео, как Росляков устроил бойню в керченском колледже

Парень вошел в учебное заведение со двора, вход никем не охранялся (подробнее)

«Начинка» бомбы из керченского колледжа инфицировала раненых

Двух студенток, которым стало хуже, отправят санавиацией в одну из ведущих клиник России (подробнее)

"Какой из меня герой, я и сам сильно испугался". Священник вынес двух студентов из столовой керченского колледжа и спас им жизнь

Отец Валентин прибежал на место трагедии сразу после того, как услышал взрыв (подробнее)

Двое раненых из Керчи находятся в тяжелом состоянии

Всего в крымских больницах проходят лечение 23 пострадавших в политехническом колледже (подробнее)

В доме отца керченского стрелка снова прошли обыски

Следователи провели в квартире около пяти часов (Подробности)

Родители «керченского стрелка» не спешат забирать тело сына из морга

Через 2 недели после смерти тело могут оформить как невостребованное (Подробности)

Тайный поклонник: Хотел признаться Даше в своих чувствах как раз в день трагедии в Керчи. Не успел

Девушку родные разыскивали по татуировке на руке. За два дня до гибели она отметила 16-летие. (подробнее)