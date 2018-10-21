2018-10-21T18:25:56+03:00
Происшествия

Количество пострадавших в Керчи выросло до 73 человек

На стационарном лечении находятся 45 студентов и сотрудников политехнического колледжа
Галина КОВАЛЕНКО
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Помощь пострадавшим в Керчи оказывают медики Крыма, Краснодара и Москвы.Помощь пострадавшим в Керчи оказывают медики Крыма, Краснодара и Москвы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На сегодняшний день всего 73 пострадавших в Керчи.

Увеличилось и число госпитализированных в больницы Республики Крым, Краснодарского края и Москвы - с 46 до 47 человек.

- Две студентки в тяжелом состоянии были отправлены санитарной авиацией в Москву в клинику Леонида Рошаля - научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, - сообщил главный врач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.

Главный врач объяснил, что одна из пострадавших была изначально в тяжелом состоянии, а другой состояние ухудшилось из-за развития инфекционного осложнения при минно-взрывном ранении.

Студенты и сотрудники керченского политехнического колледжа стали жертвами ЧП: студент этого учебного заведения Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими обрезками, болтами и гвоздями. Также он стрелял по людям из огнестрельного оружия. Затем сам свел счеты с жизнью. Всего погибло 20 человек и свыше 70 получили ранения различной тяжести.

Тела погибших уже предали земле. Труп Керченского стрелка остался невостребованным.

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