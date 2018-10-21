Количество пострадавших в Керчи выросло до 73 человек
На сегодняшний день всего 73 пострадавших в Керчи.
Увеличилось и число госпитализированных в больницы Республики Крым, Краснодарского края и Москвы - с 46 до 47 человек.
- Две студентки в тяжелом состоянии были отправлены санитарной авиацией в Москву в клинику Леонида Рошаля - научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, - сообщил главный врач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.
Главный врач объяснил, что одна из пострадавших была изначально в тяжелом состоянии, а другой состояние ухудшилось из-за развития инфекционного осложнения при минно-взрывном ранении.
Студенты и сотрудники керченского политехнического колледжа стали жертвами ЧП: студент этого учебного заведения Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими обрезками, болтами и гвоздями. Также он стрелял по людям из огнестрельного оружия. Затем сам свел счеты с жизнью. Всего погибло 20 человек и свыше 70 получили ранения различной тяжести.
Тела погибших уже предали земле. Труп Керченского стрелка остался невостребованным.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое раненых из Керчи находятся в тяжелом состоянии
Всего в крымских больницах проходят лечение 23 пострадавших в политехническом колледже (подробнее)
Вспомним всех поименно
Фото погибших во время нападения в Керчи (подробнее)
Появилось видео, как Росляков устроил бойню в керченском колледже
Парень вошел в учебное заведение со двора, вход никем не охранялся (подробнее)
«Начинка» бомбы из керченского колледжа инфицировала раненых
Двух студенток, которым стало хуже, отправят санавиацией в одну из ведущих клиник России (подробнее)
"Какой из меня герой, я и сам сильно испугался". Священник вынес двух студентов из столовой керченского колледжа и спас им жизнь
Отец Валентин прибежал на место трагедии сразу после того, как услышал взрыв (подробнее)
Двое раненых из Керчи находятся в тяжелом состоянии
Всего в крымских больницах проходят лечение 23 пострадавших в политехническом колледже (подробнее)
В доме отца керченского стрелка снова прошли обыски
Следователи провели в квартире около пяти часов (Подробности)
Родители «керченского стрелка» не спешат забирать тело сына из морга
Через 2 недели после смерти тело могут оформить как невостребованное (Подробности)
Тайный поклонник: Хотел признаться Даше в своих чувствах как раз в день трагедии в Керчи. Не успел
Девушку родные разыскивали по татуировке на руке. За два дня до гибели она отметила 16-летие. (подробнее)
Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»