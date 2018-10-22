Ведут себя, как в детском саду: В Крыму ответили на планы Украины о переименовании полуострова

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-22T18:13:44+03:00

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Депутаты Верховной рады Украины уподобляются несмышленым детям, когда затевают разговоры о переименовании Крыма. Такое мнение «Комсомольской правде – Крым» высказал заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

- Больные головы на Украине никак не могут успокоиться и понять, что все - их песенка спета! Республика Крым - это часть Российской Федерации. На этом точка поставлена! Что они хотят переименовать?! То, что им не принадлежит?! Ведут себя в детском саду. Пора повзрослеть!Пусть друг друга называют, как хотят. А Крым, как был в составе России, Крымом, так и останется, - сказал Ефим Фикс.

Так вице-спикер Республики Крым прокомментировал информацию о том, что в незалежной собираются рассмотреть вопрос о новом названии для полуострова.

Такое предложение озвучили члены рабочей группы, занимающейся проектом о «статусе» несуществующей Автономной Республики Крым. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров.

Чубаров сказал, что уже подготовлены соответствующие поправки в Конституцию Украины.

Сначала законопроект рассмотрит конституционная комиссия, а затем депутаты Верховной рады. Он пояснил, что есть несколько вариантов переименования: Крымская автономия, Крымскотатарская автономия и Автономная Республика Крым.

Идет также речь о том, что несуществующий представительный орган в Крыму назовут Советом автономии.

Украина все еще принимает Крым за свою территорию. Хотя большинством голосов на референдум о самоопределении, полуостров вернулся в состав Российской Федерации.

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