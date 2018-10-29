Фотоконкурс: Мисс полиция Севастополя 2018

СЕГОДНЯ 17:41 2018-10-29T17:55:05+03:00

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"Комсомольская правда" - Крым" объявляет фотоконкурс ко Дню российской полиции, который отмечается 10 ноября. Совместно с УМВД по г. Севастополю представляем вам самых красивых, обаятельных и привлекательных сотрудниц полиции города-героя.

Любуйтесь, выбирайте и голосуйте за понравившуюся участницу, а победительница и два призера получат призы от «Комсомольской правды» и наших партнеров.

Голосование продлится до 17 ноября (до 17.00). Итоги конкурса будут опубликованы на сайте crimea.kp.ru и в газете "Комсомольская правда".

Проголосовать за самых красивых сотрудниц МВД по Республике Крым можно здесь.