«Он спился и полтинники стрелял»: друг детства об отце Керченского стрелка

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-20T15:20:12+03:00

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Виталий Филиппович, архивариус керченского судостроительного завода «Залив», в детстве дружил с Игорем Росляковым – отцом 18-летнего Владислава, который устроил массовое убийство студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа.

- Пацан как пацан был, шебутной такой. Мы жили рядом, подъезд в подъезд. Семья Игоря на Нестерова 14, а мы на улице Льва Толстого 68. Вечно мотоциклы, мопеды. Нам было по 13-15 лет, когда мы общались. Сказать, что он был сильным хулиганом, я не могу. До 18 лет примерно общались, - поделился Виталий воспоминаниями юности.

Потом пути друзей детства разошлись – пошли в армию, затем на учебу, потеряли друг друга и перестали общаться.

- Полтора – два года назад примерно я его встретил, он спился. Полтинники стрелял.

О Рослякове-старшем нелестно отзываются и соседи. Говорят, что часто приходилось вызывать полицию из-за буйного поведения. Обострилось оно после получения травмы головы. Последние несколько лет Игорь нигде не работал, жил на пособие по инвалидности.

На заводе «Залив», где с 1987 по 1989 год работал Игорь Росляков, «Комсомольская правда-Крым» нашла материалы его личного дела:

- Родился в селе Приозерное Ленинского района 10 апреля 1966 года в семье рабочего. С 1972 года учился в школе №13 города Керчь Орджоникидзевского района по 1980 год. После окончания школы пошел в училище №7 в Керчи Ленинского района. Закончив училище, работал в цехе промышленной вентиляции слесарем, учился в школе. Под следствием и судом не находился.

Биография. Часть 1Фото: Надежда ДАЦЮК

Биография. Часть 2Фото: Надежда ДАЦЮК

На завод «Залив» в качестве «ученика оператора станков с ЧПУ» Росляков устроился в 1987 году. Уже через два года он написал заявление об увольнении, будучи оператором станков.

Заявление о приеме на работуФото: Надежда ДАЦЮК

- Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с переменой места жительства. Уезжаю, потому что здесь негде жить, - написал Игорь в заявлении об увольнении.

Заявление об увольненииФото: Надежда ДАЦЮК

Напомним, 18-летний Владислав Росляков пришел 17 октября в колледж, где учился на 4 курсе, с оружием, 150 патронами к нему и взрывчаткой. Он расстрелял студентов и педагогов, а после покончил с собой.

Рослякова-старшего увезли в отделение на допрос еще 17 октября около 7 часов вечера. Когда к нему пришли с допросом, он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных служб.

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Когда стало известно, что за несколько дней до перестрелки в политехническом колледже в Керчи студент 4 курса Владислав Росляков купил 150 патронов, в магазин «Сокол» пришли силовики. Проверять документы и выяснять, на каких основаниях студент приобрел боеприпасы (подробнее)

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