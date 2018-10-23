Проверка слуха: 16-летней жертве керченского стрелка не хотят платить из-за ошибки в фамилии

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-23T11:57:23+03:00

Студентка пострадала при взрыве в колледже в Керчи. Фото: социальные сети.

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В одном из средств массовой информации появилась информация о том, что одна из пострадавших в политехническом колледже в Керчи, не может получить компенсацию и ей отказывают в медицинской помощи.

Это связано с тем, что якобы ее фамилию неправильно записали, и потом возникла путаница. Распространилась информация, что из-за этого пострадавшая может потерять слух.

Сообщается, что у нее повреждена нога и лопнула барабанная перепонка.

Корреспонденты "Комсомольской правды – Крым»" перепроверили эту информации. В республиканском Минздраве рассказали, что эта информация не соответствует действительности.

- Девочка, у которой возникли проблемы со слухом, после взрыва в политехническом колледже в Керчи, госпитализирована в субботу, 22 октября, в больницу №1 города Керчи, - объяснили в Минздраве РК. – Она, как и другие пострадавшие, которых всего 76 человек, в списках на выплату компенсации.

Республика Крым оказала родным погибших на бойне в керченском политехническом колледже материальную поддержку, выплатив по одному миллиону рублей.

- По 500 тысяч рублей выплачено 23 семьям раненых, - сообщает пресс-служба главы Республики Крым. - По остальным работа продолжается, поскольку часть людей находится за пределами Крыма.

Напомним, из больницы выписали одного пострадавшего при взырве в Керчи. Сейчас еще около 50 человек остаются в больницах.

Также мы писали, куда семья погибшим в Керчи подавать документы на получение материальной помощи. Для этого в городской администрации организовали пункт приема заявлений. Пе

Первые 15 семей уже получили выплату в размере 1 миллиона рублей. Сообщается, что остальным средства на счета поступят в ближайшее время.

В городе работают психологи, продолжают оказывать пострадавшим, очевидцам и просто учащимся Керченского политехнического колледжа. Кроме того, работает круглосуточная "горячай линия", туда можно обратиться за консультацией или просто выговориться.На нее поступило порядка 500 обращений.

Кстати, первые пары в колледже пройдут под надзором психологов.

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