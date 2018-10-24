Где керченский стрелок заказал футболку с надписью "Ненависть" и сколько штук
"Керченский стрелок" Владислав Росляков пришел на расстрел учеников и преподавателей политехнического колледжа 17 октября в белой футболке с надписью "Ненависть". Остается вопрос: где он мог ее заказать? И была она одна или несколько? Ведь версия о том, что у него могли быть сообщники, офицально не была опровергнута.
Корреспондент "Комсомольской правды – Крым" обошел салоны Керчи, где можно сделать футболку "на заказ".
В одном из них консультант сказала, что работают только с объемными заказами. То есть, за небольшую работу они не возьмутся. Тем более, им не поступали заказы на печать футболку с надписью "Ненависть".
В другом магазине администратор Ирина (имя изменено – Ред.) рассказала, что только у них оказываются услуги по "прямой печати". Именно с помощью такого принтера и наносятся надписи или картинки на одежду.
- Мы всегда тщательно проверяем каждый заказ. И такой, конечно же, бы не оставили без внимания. К нам ни до, ни после трагических событий, просьбы о нанесении такой надписи ил какой-то другой "негативной" не поступали, - отметила она.
Но специалист также пояснила, что, при желании, такую вещь можно изготовить и в домашних условиях. Достаточно только купить трансфертную термопленку, аккуратно вырезать буквы и наклеить их с помощью обычного утюга.
- У человека должна быть твердая рука, чтобы символы получились ровные, - дополнила Ирина.
Но, насколько нам стало известно, рука-то у Рослякова такой и была – парень долгое время занимался боксом.
Поэтому, нельзя отрицать и того, что он мог изготовить футболку или даже несколько в собственном доме.
Но для некоторых человеческое горе и крымская трагедия стала...способом заработка. В социальных сетях после трагедии появились страницы, где реализуют почти точно такие же футболки с надписью "Ненависть". Там ее продают за 1200 рублей, доставка в страны СНГ стоит еще 300 рублей.
Также ранее в СМИ появилась информация о том, что главной целью "керченского стрелка" был именно директор колледжа. Но родители одного из погибших при взырве, эту информацию опровергли.
В среду, 17 октября, студент политехнического колледжа Владислав Росляков открыл в учебном заведении стрельбу в взорвал бомбу. При трагедии погибли 20 человек и больше 70 пострадали.
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