"Мы не знаем, чьей смерти желал убийца Росляков": родители жертв о том, кто был главной мишенью керченского стрелка

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-23T15:48:55+03:00

Директор политехнического колледжа Ольга Гребенникова покинула здание за несколько минут до начала бойни. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Они не подтвердили версию, что учинивший бойню хотел поквитаться с директором колледжа

Изменить размер текста: A A

Владислав Росляков, устроивший бойню в Керченском политехническом колледже в первую очередь планировал убить директора учебного учреждения Ольгу Гребенникову. Эту версию, появившуюся в СМИ, якобы подтверждают родители студента Влада Лазарева, погибшего 17 октября.

- Моя жена Александра и я ничего не знаем о том, чьей смерти желал Росляков. Не знаем мы и причин преступления, - говорит «Комсомольской правде-Крым» Алексей - муж Александры Лазаревой. - Если что-то супруга и говорила о директоре колледжа, то все было сказано на эмоциях, после просмотра интервью с Ольгой Гребенниковой.

На видео, которое в свободном доступе в интернете, директор политехнического колледжа Ольга Гребенникова так рассказывает о трагедии 17 октября: «Ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали весь холл. Бегали бросали взрыв-пакеты…Бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех кто попадался. Настоящий теракт, как в Беслане. Я была бы сейчас трупом, потому что всех перестреляли…»

- Вы представляете, в каком состоянии была Саша, моя жена, когда у нее брали интервью?!И спросили про то, кто, по ее мнению, виновен в трагедии. У морга! Люди туда пришли на опознание тел. Пропали дети. Все мы были в шоке, - говорит Алексей. - И если она что-то сгоряча сказала - это из-за эмоций.

Алексей - отчим Влада Лазарева рассказал также, что до сих пор не знает о том, как погиб его сын.

Родные погибшего не знают всех подробностей трагедии.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Пока нет никаких деталей. Неизвестно, даже где именно это произошло – тело сына вынесли из здания еще до приезда следователей, - отметил Лазарев.

Влад Лазарев стал жертвой бойни, произошедшей 17 октября в Керченском политехническом колледже.

Студент Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство и начал стрелять из огнестрельного оружия. В стенах учебного заведения погибли 20 студентов и сотрудников колледжа, 55 получили травмы различной тяжести.

Смертельные раны получил и четверокурсник Влад Лазарев. 19-летний парнишка простудился и не был на занятиях полторы недели, когда же стало лучше пришел в колледж и погиб.

Владу было всего 19 лет.

Влад учился на четвертом курсе в одной группе с Росляковым, но родным о нем ничего не рассказывал. Видимо парни не были дружны.

- Влад утром в среду, 17 октября, встал, позавтракал. И мы его проводили - учись, сынок, - вспоминают родные Лазарева.

Он был прекрасным сыном: помогал матери с младшими братьями. Семья же многодетная – четверо мальчишек. Влад отводил малышей в детский сад и школу. Вечером если нужно забирал домой, кормил ужином, выводил на прогулку.

- Дом опустел. До сих пор не верим, что Владика нет в живых, - безутешны родные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родители погибшего в Керчи студента: Владик первый день вышел на учебу. И его убили

Семья Лазаревых потеряла во время керченской трагедии 19-летнего сына (подробнее)

Вспомним всех поименно

Фото погибших во время нападения в Керчи (подробнее)

«Начинка» бомбы из керченского колледжа инфицировала раненых

Двух студенток, которым стало хуже, отправят санавиацией в одну из ведущих клиник России (подробнее)

"Какой из меня герой, я и сам сильно испугался". Священник вынес двух студентов из столовой керченского колледжа и спас им жизнь

Отец Валентин прибежал на место трагедии сразу после того, как услышал взрыв (подробнее)

Двое раненых из Керчи находятся в тяжелом состоянии

Всего в крымских больницах проходят лечение 23 пострадавших в политехническом колледже (подробнее)

Тайный поклонник: Хотел признаться Даше в своих чувствах как раз в день трагедии в Керчи. Не успел

Девушку родные разыскивали по татуировке на руке. За два дня до гибели она отметила 16-летие. (подробнее)