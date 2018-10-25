2018-10-25T17:22:14+03:00
Происшествия

Убийца севастопольского таксиста сядет в тюрьму на 22 года

Отбывать срок он будет в колонии строгого режима
Александра КОРШУНОВА
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Мужчину признали виновным в совершении преступления. Фото: пресс-служба Следкома Севастополя.Мужчину признали виновным в совершении преступления. Фото: пресс-служба Следкома Севастополя.
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В Севастополе 35-летнего мужчину приговорили к 22 годам тюрьмы за убийство таксиста, кражу, угон и поджог автомобиля. Все эти преступления он совершил в 2017 году, рассказали в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Напоним, 2 августа прошлого года в Севастополе пропал 59-летний таксист. Он выехал с утра на своем автомобиле "Дэу Нексия" на работу и больше на связь не выходил. Тогда к его поиску подключились родные, полиция, волонтеры.

Заседание суда. Фото: пресс-служба Севастопольского городского суда.

Заседание суда. Фото: пресс-служба Севастопольского городского суда.

Спустя неделю у села Куйбышево Бахчисарайского района нашли сожженный автомобиль. В багажнике обнаружили тело пропавшего мужчины.

Убийцу таксиста задержали. Им оказался 35-летний житель Севастополя - неоднократно судимый, злоупотребляющий алкоголем и наркотиками.

Он рассказал следователям, как вызвал такси к своему дому, а когда таксист приехал по вызову, спустился к нему, несколько раз ударил ножом в грудь. Водитель такси скончался на месте.

У таксиста с собой было 120 тысяч рублей, которые он откладывал на ремонт машины. Деньги преступник забрал.

Вполне вероятно, что убийца знал о деньгах - он был знаком с водителем такси - они проживали в одном районе.

Тело убитого он спрятал в багажник. После этого несколько часов ездил по городу на автомобиле убитого. Останавливался лишь для того, чтобы купить наркотические средства.

А когда стемнело, вывез машину с телом за пределы города, а затем поджег ее, чтобы скрыть следы преступления.

После этого утром вернулся в город на общественном транспорте.

Когда шло следствие, 35-летний севастополец написал явку с повинной, подробно рассказал - как убивал, как пытался скрыть следы, но на суде начал отрицать свою вину.

Заседание суда. Фото: пресс-служба Севастопольского городского суда.

Заседание суда. Фото: пресс-служба Севастопольского городского суда.

Подсудимый ходатайствовал, чтобы дело рассматривали присяжные заседатели. Они вынесли вердикт - виновен. Севастопольский городской суд 25 октября приговорил убийцу таксиста к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

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