2018-10-26T13:35:19+03:00
Общество

Глава Крыма попросил ФСБ вернуть ему 2 миллиона рублей, которые он давал на поимку взяточников

Эти деньги хранятся как вещдоки по разным уголовным делам
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба правительства КрымаФото: пресс-служба правительства Крыма
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Больше двух миллионов рублей личных средств главы Крыма Сергея Аксенова находятся как вещественные доказательства в различных уголовных делах по коррупции местных чиновников.

- За последнее время таких задержаний было много. Я со своей стороны могу сказать, что направил восемь эпизодов по взяточничеству только за этот год, в том числе и свои деньги давал на то, чтобы реализовывали эти мероприятия. В июле меня принял директор ФСБ Александр Бортников. Я попросил его, чтобы там, где я давал средства на передачу взяточникам, мне как можно быстрее эти деньги возвращали. Я ограничен в ресурсе. Сейчас больше двух миллионов рублей находятся как вещдоки в различных уголовных делах, - сообщил глава Крыма в эфире одного из местных телеканалов.

Также крымский премьер добавил, что задержание вице-премьера РК Виталия Нахлупина, который курировал исполнение федерально-целевой программы, это «рядовое дело».

После задержания Нахлупина и двух его помощников в аэропорту Москвы на должность куратора ФЦП назначили вице-премьера Крыма Юрия Гоцанюка, а затем вице-премьера Евгения Кабанова. В ведомствах, которые курировал Виталий Нахлупин, прошли обыски.

Аксенов подчеркнул, что смена кураторов федеральной программы не помешает ее выполнению, «если только не раскроются дополнительные элементы в этой части». В этом году, по его словам, будут сданы все объекты ФЦП, которые запланированы.

Ранее в Севастополе чиновник погорел на взятке в 93 тысячи рублей. В конце прошлого года на взятке поймали и экс-замглавы УФАС по Республике Крым и Севастополю Вячеслава Токарева. По некоторым данным, Вячеслав Токарев вымогал 3 млн рублей с фирмы из материковой России, которая занимается дорожным строительством – руководство пожаловалось в компетентные органы.

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