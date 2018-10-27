После керченской трагедии в Крыму усилят безопасность во всех учебных заведениях

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-27T14:32:29+03:00

Уже подготовлены изменения, которые хотят внести в федеральный закон

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Сейчас разрабатываются комплексные меры по усилению безопасности во всех учебных заведениях полуострова. Это связано с трагическими событиями, которые произошли в Керчи 17 октября.

Как написал на своей официальной странице в Facebook председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, составлены пункты, которые хотят внести в федеральные законы. Доклад на эту тему политик озвучил на 29 конференции Южно-российской парламентской ассоциации в Краснодаре.

По мнению Константинова, нужно полностью пересмотреть меры безопасности в образовательных учреждениях. Этот пункт он поставил первым в списке.

Необходимо, чтобы учебные заведения охраняли войска национальной гвардии.

Кроме того, планируется повысить до 21 года возраст, по достижении которого граждане имеют право на приобретение огнестрельного оружия. Обязательным будет являться прохождение психологического обследования для получения лицензии на покупку "ствола".

Председатель подчеркнул, что нужно ввести жесткий контроль со стороны участковых "до истечения 3-летнего срока владения огнестрельным оружием".

Завершающим в списке стал пункт о том, что нужно устранить ряд противоречий по требованиям пожарной безопасности и антитеррора.

- Это небольшой перечень инициатив. Нам еще много предстоит проработать, ведь речь идет о жизни и здоровье наших детей! Это событие - вызов обществу, на которое мы должны достойно ответить, - подчеркнул Константинов.

Напомним, в Керчи в политехническом колледже 17 октября произошло массовое убийство. Студент 4-ого курса Владислав Росляков устроил в учебном заведении настоящую бойну: расстрелял и взорвал учеников и преподавателей колледжа. Всего погибли 20 человек и больше 70 пострадали.

"Керченский стрелок" покончил с собой в этот же день на втором этаже в библиотеке.

Единственным охранником колледжа была 67-летняя вахтерша. При нападении она полуила осоколочное ранение в ногу.

Кстати, подруга Владислава Рослякова рассказала о том, что он говорил ей, что хочет устроить в школе "Колумбайн". Но она в это просто не поверила, подумала - шутит.

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