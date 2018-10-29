Топ-5 самых популярных авто: Какие машины крымчане чаще всего берут в кредит
Банкиры вычислили, кто чаще всего в Крыму берет кредиты на авто. Среди заемщиков оказалось 60% мужчин и 40% женщин, средний возраст – 41 год.
При этом женщины чаще всего покупают в кредит автомобили марки Kia, мужчины – автомобили марки Lada.
Напомним, кредиты на авто в Крыму начали выдавать в мае 2017 года. За это время банкиры выдали 2000 кредитов на приобретение машин на сумму более 1,2 миллиарда рублей.
- Популярность автокредитов растет. В месяц мы выдаем примерно 200 таких кредитов, – говорит вице-президент – ди ректор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. – Для удобства и экономии времени клиентов мы реализовали возможность оформления заявки на автокредит на сайте банка, при этом положительное решение действует в течение трех месяцев на новые автомобили и один месяц на б/у авто.
Кстати, с июля в Крыму можно взять авто с пробегом в кредит через автосалоны. Уже было выдано таких кредитов на сумму более 35 миллиона рублей, при этом средний размер первоначального взноса составил 27%, а средняя стоимость б/у автомобиля - 860 тысяч рублей.
Топ-5 самых популярных марок*
Volkswagen
Kia
Ford
Hyundai
BMW
*Эти авто чаще всего крымчане предпочитают брать в кредит не новыми, а уже с пробегом.
В кредит можно взять авто с любым пробегом, главное, чтобы машина не была старше 7 лет. Если вы выбрали авто российского, китайского или индийского производства, тогда не старше 4 лет. Максимальный срок кредита - 5 лет. В Крыму и Севастополе действуют две программы «Автолайт» и «Автостандарт» (см. рубрику «Условия автокредитования»).
ТРЕБОВАНИЕ К ЗАЕМЩИКУ
- Гражданство Российской Федерации.
- Постоянная регистрация на территории Российской Федерации.
- Возраст от 21 года на момент подачи анкеты-заявления на получение кредита и не более 70* (*от 67 лет и старше – с созаемщиком) лет к моменту истечения срока кредита.
- Минимальный стаж работы – не менее трех полных месяцев на текущем месте работы, для нотариусов, индивидуальных предпринимателей, адвокатов – не менее одного года.
- При оформлении кредита пенсионерами при расчете платежеспособности учитывается: трудовая пенсия по старости / пенсия за выслугу лет (в т.ч. военная) / ежемесячное пожизненное содержание для судей в отставке.
СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ
Кредит можно оформить в любом удобном для вас отделении банка. При себе нужно иметь следующие документы*:
- паспорт гражданина Российской Федерации
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
*При необходимости банк имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита.
УСЛОВИЯ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
Программа «Автостандарт»
Процентная ставка - от 13% годовых.
Сумма кредита - от 150 000 до 3 000 000 рублей.
Срок кредита - от 6 месяцев до 7 лет.
Первоначальный взнос - от 15%.
Комиссия за выдачу кредита - отсутствует.
Штраф за досрочное погашение - отсутствует.
Страхование - возможность оформления страховки КАСКО в кредит.
Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям банка по рискам утраты (гибели), угона. Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: + 2% к базовой ставке по кредиту.
Программа «Автолайт»
Процентная ставка - 15,9% годовых.
Сумма кредита - от 150 000 до 2 000 000 рублей.
Срок кредита - от 6 месяцев до 5 лет.
Первоначальный взнос - от 25%.
Комиссия за выдачу кредита - отсутствует.
Штраф за досрочное погашение - отсутствует.
Страхование - возможность оформления страховки КАСКО в кредит.
Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям банка по рискам утраты (гибели), угона. Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: + 2% к базовой ставке по кредиту.
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