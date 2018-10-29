Топ-5 самых популярных авто: Какие машины крымчане чаще всего берут в кредит

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-29T14:43:07+03:00

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Банкиры вычислили, кто чаще всего в Крыму берет кредиты на авто. Среди заемщиков оказалось 60% мужчин и 40% женщин, средний возраст – 41 год.

При этом женщины чаще всего покупают в кредит автомобили марки Kia, мужчины – автомобили марки Lada.

Напомним, кредиты на авто в Крыму начали выдавать в мае 2017 года. За это время банкиры выдали 2000 кредитов на приобретение машин на сумму более 1,2 миллиарда рублей.

- Популярность автокредитов растет. В месяц мы выдаем примерно 200 таких кредитов, – говорит вице-президент – ди ректор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. – Для удобства и экономии времени клиентов мы реализовали возможность оформления заявки на автокредит на сайте банка, при этом положительное решение действует в течение трех месяцев на новые автомобили и один месяц на б/у авто.

Кстати, с июля в Крыму можно взять авто с пробегом в кредит через автосалоны. Уже было выдано таких кредитов на сумму более 35 миллиона рублей, при этом средний размер первоначального взноса составил 27%, а средняя стоимость б/у автомобиля - 860 тысяч рублей.

Топ-5 самых популярных марок*

Volkswagen

Kia

Ford

Hyundai

BMW

*Эти авто чаще всего крымчане предпочитают брать в кредит не новыми, а уже с пробегом.

В кредит можно взять авто с любым пробегом, главное, чтобы машина не была старше 7 лет. Если вы выбрали авто российского, китайского или индийского производства, тогда не старше 4 лет. Максимальный срок кредита - 5 лет. В Крыму и Севастополе действуют две программы «Автолайт» и «Автостандарт» (см. рубрику «Условия автокредитования»).

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАЕМЩИКУ

- Гражданство Российской Федерации.

- Постоянная регистрация на территории Российской Федерации.

- Возраст от 21 года на момент подачи анкеты-заявления на получение кредита и не более 70* (*от 67 лет и старше – с созаемщиком) лет к моменту истечения срока кредита.

- Минимальный стаж работы – не менее трех полных месяцев на текущем месте работы, для нотариусов, индивидуальных предпринимателей, адвокатов – не менее одного года.

- При оформлении кредита пенсионерами при расчете платежеспособности учитывается: трудовая пенсия по старости / пенсия за выслугу лет (в т.ч. военная) / ежемесячное пожизненное содержание для судей в отставке.

СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ

Кредит можно оформить в любом удобном для вас отделении банка. При себе нужно иметь следующие документы*:

- паспорт гражданина Российской Федерации

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

*При необходимости банк имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита.

УСЛОВИЯ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ

Программа «Автостандарт»

Процентная ставка - от 13% годовых.

Сумма кредита - от 150 000 до 3 000 000 рублей.

Срок кредита - от 6 месяцев до 7 лет.

Первоначальный взнос - от 15%.

Комиссия за выдачу кредита - отсутствует.

Штраф за досрочное погашение - отсутствует.

Страхование - возможность оформления страховки КАСКО в кредит.

Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям банка по рискам утраты (гибели), угона. Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: + 2% к базовой ставке по кредиту.

Программа «Автолайт»

Процентная ставка - 15,9% годовых.

Сумма кредита - от 150 000 до 2 000 000 рублей.

Срок кредита - от 6 месяцев до 5 лет.

Первоначальный взнос - от 25%.

Комиссия за выдачу кредита - отсутствует.

Штраф за досрочное погашение - отсутствует.

Страхование - возможность оформления страховки КАСКО в кредит.

Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям банка по рискам утраты (гибели), угона. Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: + 2% к базовой ставке по кредиту.