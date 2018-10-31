В Крыму наградят 15 студентов и преподавателей, которые спасали пострадавших в керченской трагедии

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-31T15:38:39+03:00

Студенты оказывали помощь пострадавшим в первые тяжелые минуты после проишествия Фото: Анастасия ЖУКОВА

Они оказывали помощь учащимся в первые минуты после происшествия

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В Крыму отметят студентов и преподавателей колледжа, которые оказывали помощь раненым при стрельбе и взрыве в Керченском политехническом колледже. С таким предложением выступил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

К награде представят 4 студентов и 11 работников Керченского политехнического колледжа.

- Особо хочу отметить тех студентов и сотрудников колледжа, кто во время происшествия спасал учащихся. Все эти люди заслуживают общественного уважения и должны быть отмечены республиканскими наградами, - отметил Владимир Константинов.

Кто получит награду

Студенты:

Первухин Егор Дмитриевич

Родин Алексей Александрович

Петров Евгений Олегович

Максименко Дмитрий Александрович

Преподаватели:

Манько Кирилл Борисович

Кобелев Евгений Викторович

Гладких Александр Евгеньевич

Феоктистов Михаил Евгеньевич

Гапоненко Сергей Николаевич

Пасечник Сергей Сергеевич

Чубенко Валерия Александровна

педагог-организатор Полюшкина Елена Владимировна

специалист по кадрам Первухина Ксения Валерьевна

секретарь учебной части Хоменко Вера Петровна

заместитель директора Колесник Денис Владимирович.

Также председатель отметил профессионализм врачей городской больницы в Керчи. И рассказал, что медучреждению нужно оказать поддержку в ремонте лифтов и приобретении необходимого оборудования.

- Если бы не они необратимых жертв этой трагедии было бы гораздо больше, - подчеркнул Константинов.

Планируется найти средства для того, чтобы провести в больнице капитальный ремонт, в котором она нуждается.

Кроме того, председатель поблагодарил врачей, которые прибыли на полуостров из Краснодарского края. По словам врачей Керченской больницы это была настоящая "помощь с неба" - вертолет из соседнего региона прилетел, чтобы спасать жизни пострадавших в трагедии.

Напомим, священник вынес двух студентов из столовой керченского колледжа, где и взорвалось самодельная бомба Рослякова.

В Керченском политехническом колледже 17 октября прозвучали выстрели и прогремел взрыв. Бойню устроил студент 4-ого курса Владислав Росляков. Известно, чтоп перед нападением он сжег свои личные вещи.

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