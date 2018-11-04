2018-11-04T12:08:51+03:00
Общество

World Sailing не исключила Россию из-за парусных регат в Крыму

Предложение Федерации парусного спорта Украины не нашло поддержки
Галина КОВАЛЕНКО
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Парусный спорт в Крыму будет и дальше развиваться.Парусный спорт в Крыму будет и дальше развиваться.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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На конференции World Sailing (WS - головная всемирная спортивная организация в области парусных соревнований - От авт..), что прошла в американском городе Сарасоте, изучили серьезный для России вопрос. На совещании рассмотрели предложение Федерации парусного спорта Украины (ФПСУ) об исключении РФ из членов World Sailing.

- Претензия ФПСУ в том, что Всероссийская федерация парусного спорта проводит на территории Крыма парусные регаты, не согласовывая их с украинской стороной, - сообщает пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта. - Камень преткновения в том, что ФПСУ считает Крым территорией Украины, а ВФПС - территорией России.

Ведомство отмечает, что время подготовки к конференции представители незалежной писали членам Совета WS: «После незаконного присоединения Крыма к России, там больше нет регламентируемых соревнований, больше нет безопасных соревнований, больше нет справедливости и целостности. Нет долгосрочной программы социальной и экологической безопасности, нет партнерства, нет разрешенной законом власти».

Россияне такие заявления расценили, как желание уничтожить парусный спорт в Крыму.

- Похоже, политический заказ диктует свои правила игры. То есть Украина сама махнула рукой на парусный Крым и хочет вынудить сделать то же самое и Россию! - отмечают руководители Всероссийской федерации парусного спорта. - Все усилия договориться и все уступки предприняты только российской стороной, Украина не сделала ни шага навстречу. Мы вышли с предложением о сотрудничестве и совместном проведении соревнований, но Украина оказалась не готова к такому развитию событий.

В итоге президент WS предложил россиянам и украинцам найти общий язык в ближайшие 12 месяцев. Такое решение одобрили 35 членов Совета WS из 41.

- Совет WS четко дал понять, что не хочет стать политическим инструментом в руках украинской федерации, не собирается обсуждать политику и вообще ввязываться в политические вопросы, - подчеркивает российская сторона. - В запросе ФПСУ к World Sailing настойчиво звучало требование – исключить Россию. Оказалось, что кроме Украины этого не хочет никто. Это победа, друзья!

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