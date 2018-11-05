2018-11-05T15:31:11+03:00
Политика

Экс-главу Апелляционного суда Крыма арестовали на Украине за госизмену

Валерий Чернобук находится под стражей в Киеве
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Экс-судью задержали украинские силовики. Фото: Лариса Сарган/FacebookЭкс-судью задержали украинские силовики. Фото: Лариса Сарган/Facebook
Изменить размер текста:

В Киеве арестовали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Решение было принято 5 ноября Голосеевским районным судом Киева.

- Голосеевский районный суд рассмотрел ходатайство прокуратуры АРК (ведомство, работающее на Украине - Авт.) об избрании меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда Крыма. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщил представитель генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбуке.

Валерия Чернобука, как мы писали, задержали 3 ноября в Киеве. Он находился в розыске по подозрению в госизмене.

В незалежной считают, что вина Валерия Чернобука в том, что он возглавлял Апелляционный суд в Крыму до марта 2014 года. В июле того же года он стал судьей Апелляционного суда Днепропетровской области. Но его заподозрили в том, что помогал крымским судам перейти на законы РФ и уволили.

Напомним, ранее на Украине арестовали экс-заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова, которого также подозревают в государственной измене.

Против своей воли находится на Украине и крымская активистка Елена Одновол - молодая женщина поехала в гости к родственникам, но ее просто не выпустили за границу незалежной. 29-летнюю крымчанку обвиняют в государственной измене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве взяли под арест на 2 месяца экс-замминистра спорта Крыма

Его подозревают в государственной измене (подробнее)

Украинские пограничники на границе с Крымом задержали крымчанку, служившую в ВСУ

Женщину в Незалежной обвиняют в дезертирстве (подробнее)

Спортсменка и красавица: Беременную крымскую активистку на Украине хотят посадить как опасную преступницу

Отец 32-летней Елены Одновол узнал об аресте дочери от "Комсомолки". (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Крым и Украина»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Царев: В Крыму полторы тысячи объектов, которые до сих пор принадлежат украинским политикам и олигархам!
Бывший депутат Верховной Рады и экс-кандидат в президенты Украины прокомментировал «КП» санкционный список, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым
Новости 24
В Симферополе из-за ремонта улиц изменили схему движения 7 автобусов
В Керчи нашли и обезвредили авиабомбу
В Севастополе за проект стоянки яхт готовы отдать 339 миллионов рублей
3D-стела и яркая подсветка: В Керчи завершается реконструкция Комсомольского парка
В Крыму спасли трех туристов
В Севастополе утвердили проект планировки будущей яхтенной марины
У жителя Крыма изъяли марихуану
Погода в Крыму на 5 ноября: без осадков и тепло до +17
В Симферополе проходит «Ночь искусств»
В Ялте за кабинет из черного дерева отдали 1 950 тысяч казенных рублей
Крымские предприятия задолжали по зарплате свыше 30 миллионов рублей
Жителю Керчи могут дать 5 лет за кражу телефона
В Ялте по требованию прокуратуры повысили зарплату
Погода в Крыму 4 ноября: без дождя и тепло до +20
В Севастополе 8-летнего ребенка ограбили прямо во дворе школы
Украинские псевдоархеологи нанесли вред Ханскому дворцу в Бахчисарае
Симферополь отметит 4 ноября выставкой ретро автомобилей
Чиновникам Симферополя поставили «неуд» за плохую работу
В Судаке аптеку оштрафовали на 50 тысяч рублей за слишком дорогие лекарства
В половине детсадов Крыма выявлены нарушения
В Севастополе до 5 ноября ограничат движение транспорта
Плюс три: в Симферополе из-за ремонта дорог на месяц закроют часть улиц
В октябре зарегистрировали три случая заболевания бешенством у собак
На очистку Симферополя от мусора направят около 20 миллионов рублей
Крымские пенсионеры 7 ноября смогут бесплатно посетить Никитский ботанический сад