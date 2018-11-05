2018-11-05T18:29:11+03:00
Общество

ТЦ «Муссон» в Севастополе собираются открыть в начале 2019 года

Первыми начнут работать кинотеатр, спортивный комплекс и некоторые магазины
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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ТЦ закрыли в мае 2018 года.ТЦ закрыли в мае 2018 года.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Севастополе ТЦ «Муссон» планируют открыть в начале 2019 года. Корпуса будут вводить в эксплуатацию постепенно, по мере устранения тех или иных нарушений.

Сначала собираются открыть небольшую часть магазинов, кинотеатр и спортивный комплекс.

- Департамент градостроительства и архитектуры 2 ноября выдал разрешение на ввод в эксплуатацию одного из корпусов ТЦ «Муссон». Это стало возможным благодаря тому, что собственник начал выполнять условия дорожной карты по вводу зданий торгового центра в эксплуатацию, - сообщил директор Департамент градостроительства и архитектуры Александр Моложавенко.

Напомним, в мае 2018 года Севастопольский городской суд приостановил деятельность ПАО «Муссон» в связи с нарушениями требований пожарной безопасности, а также использования корпусов, не введенных в эксплуатацию.

По итогам проверок отказано в эксплуатации корпусов №№ 2, 3, 5, 9 и 35, где расположены гостиница и одноименный спорткомплекс (баскетбольная арена, три крытых теннисных корта, тренажерный зал и универсальный зал для футбола и бадминтона). Также там располагаются танцевальный зал, ледовый каток, боулинг и детский развлекательный комплекс «Мусония».

- Мы выдали разрешение на ввод одного из корпусов ТЦ «Муссон» в эксплуатацию, это бывшая столовая, или третьй корпус торгового центра, который с подземным паркингом. По нему собственники предоставили весь необходимый пакет документов, - отметил Александр Моложавенко. - По остальным корпусам ситуация более сложная, только сейчас собственники подают документы на оформление разрешения на строительство.

В третьем корпусе находятся магазины, а на втором его этаже - семь кинозалов.

Спортивный комплекс предположительно может быть открыт в начале следующего года.

- Там никаких разрешающих документов нет, необходимо сделать проект, пройти экспертизу, получить разрешение на реконструкцию цеха в спортивный комплекс, а потом его ввести. На 13 ноября у нас назначены публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земли, - добавил директор Департамент градостроительства и архитектуры.

Напомним, масове закрытие развлектальных заведений в Крыму и Севастополе началась постре трагедии в Кмерово.

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