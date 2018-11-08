Быстрее дойти, чем доехать: Симферополь превратился в одну сплошную пробку

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-08T13:53:57+03:00

Пробки не исчезнут, пока не закончится ремонт дорог. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Городским чиновникам поставили «неуд» за работу, но транспортный коллапс никуда не делся

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«Нам кажется или за ремонт дорог отвечает неадекватный человек?»

Пошел второй месяц, как крымская столица превратилась в одну большую пробку.

В какое бы время дня и куда бы вы ни решили ехать, застрянете в заторе. Виной всему, казалось бы, благое дело - капитальный ремонт дорог. Но затеяли его одновременно на самых важных транспортных развязках.

- Друзья, симферопольцы, мне одному кажется, что за ремонт дорог в городе отвечает неадекватный человек? Ремонты начали одновременно на всех направлениях, при этом не закончив предыдущие... А район Маршала Жукова… Сняли покрытие, поставили заграждение и бросили. Опять два рабочих сидят, курят, ничего не делая, а целый район отрезан от дороги! - негодует житель крымской столицы Александр.

- Живу в районе ул. Дмитрия Ульянова. Из-за того, что на Севастопольской до сих пор не закончили ремонт, на работу на пл. Ленина теперь хожу пешком. Прогулка утром занимает 35 минут, а если еду на автобусе - больше 50 минут. Как такое вообще может быть? - сетует другая жительница Симферополя.

Дорога на работу утром и с работы вечером стала в два раза длиннее.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Бездарная работа

Глава РК Сергей Аксенов назвал работу симферопольских чиновников бездарной, так как их подход к работе привел к «транспортному коллапсу» и показал «абсолютную беспомощность администрации» в вопросе организации ремонтных работ.

- На данный момент служба контроля ни разу не доложила о том, что число рабочих на объектах соответствует заявленному плану. Либо меньше техники, либо меньше людей. Возникает ряд вопросов: почему подрядчики не соблюдают планы, которые сами же писали? Почему ряд дорог поставлен в план и ремонтируется уже сейчас, несмотря на наличие более приоритетных объектов? - спрашивает Аксенов.

По итогам проверок чиновникам крымской столицы поставили «двойку».

- Работа администрации является неудовлетворительной. С обязанностями не справляется администрация в целом и заместители главы города, начальники управлений - в частности. Серьезные просчеты допускают руководители департаментов и управлений жилищно-коммунального хозяйства, торговли, транспорта, строительства, ремонта дорог, административного контроля, - говорит заместитель председателя совета министров РК Юрий Гоцанюк.

По его словам, наиболее проблемными участками ремонтируемых дорог остаются микрорайон Каменка, улицы Кирова и Севастопольская (когда их отремонтируют, см. рубрику «Важно»). Проблемы решаются за счет увеличения количества рабочих и спецтехники.

Ремонт дорог в городе собираются закончить к 20 декабря.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ВАЖНО

Когда это закончится

Изначально все ремонтные работы в городе планировали завершить до 20 декабря. Теперь подрядчики обещают ускориться.

- Ремонт участка пл. Куйбышева - пл. Советская собираются закончить до 10 ноября.

- Дорогу на отрезке ул. Севастопольская - ул. Козлова планируют отремонтировать до 30 ноября.

- На ул. Каменка - до 30 ноября.

- Ул. Авиационную закроют для проезда до 1 декабря.

- Ул. Чехова (на участке от улицы Караимской до улицы Красноармейской) - до 30 ноября.

- Ул. 1-й Конной Армии (от улицы Севастопольской до улицы 60 лет Октября) - до 18 декабря.

- Ремонт участка пл. Советская - ул. Севастопольская (универмаг) планируется начать 16 ноября и закончить 21 ноября.