"Странно, но пробок не было": Власти Симферополя поехали на работу на маршрутках

СЕГОДНЯ 14:31 2018-11-08T15:23:42+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил властям Симферополя самими проверить, как ходит транспорт во время ремонта дорог, и поехать ради интереса на работу на маршрутках.

Вместе с горожанами чиновники катались в автобусах 8 ноября. Одни удивились, что маршрутки ходят плохо, да еще и салоны грязные. Другие, наоборот, доехали быстро и удивились, почему люди на заторы жалуются.

«Пробок не было»

Анжела Николаенко, заместитель главы администрации Симферополя:

- Добиралась на работу на маршрутке №60 «Ул. Ракетная - ул. Бориса Хохлова». В 7.55 выехали и в 8.45 были уже на ул. Родионова. Больше всего людей зашло возле ТЦ «Меганом», но толкотни не было. Основная масса людей вышла на главпочтамте. Дорога меньше часа заняла. Я удивилась, но отрезок дороги от площади Советской до Куйбышевского рынка, где сейчас ведутся ремонтные работы, быстро проскочили. Пассажиры говорили, что чаще всего заторы от железнодорожного вокзала до главпочтамта.

Анжела Николаенко с одного конца города в другой на автобусе №60 добралась меньше чем за час. Фото: simadm.ru

Автобус трясло из-за плохой дороги

Игорь Лукашев, глава администрации Симферополя:

- Проехал по маршруту №14 от микрорайона Каменка до площади Куйбышева. На график движения этого автобуса люди не жаловались, рассказывали о других проблемах. Автобус сильно трясло из-за плохой дороги, но и эту проблему мы решим. Болевые точки в транспортной сфере давно известны. Разрабатывается проект новой маршрутной сети. Надеемся, что согласования не затянутся и уже в конце текущего месяца схема будет одобрена. Решаем вопрос с закупкой нового подвижного состава для муниципального предприятия «Горавтотранс», что позволит увеличить количество обслуживаемых маршрутов.

Игорь Лукашев проехал в маршрутке №14, жалоб на этого перевозчика не было.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

«Полчаса простояла на остановке»

Анастасия Лавринова, начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя:

- Маршрутку №67 «Птицефабрика «Южная» - Республиканский военкомант» на конечной остановке пришлось ждать полчаса. Еще больше 30 минут простояли в пробке на Севастопольской. Время в пути увеличилось в два раза. Люди нервничают, водители тоже.

С перевозчиком, работающим на маршруте №67, будет расторгнут договор. Подвижной состав не выдерживает критики, график движения не соблюдается, а по вечерам автобусы и вовсе не выходят на линию.

Анастасия Лавринова попала в пробку на Севастопольской. Фото: simadm.ru

«Водитель сократил маршрут и попросил выйти из салона»

Юрий Нестеренко, депутат горсовета Симферополя:

- С 7 утра мониторил работу общественного транспорта. Поехал на маршрутке №80 «Поселок Ешиль-Даг - Луговое». Автобусов на маршруте не хватает, людям приходится долго мерзнуть на остановках. Автобус грязный, нет информации о перевозчике, камеры видеонаблюдения и регистратора. Но водитель ведет себя вежливо. Доехать удалось только до рынка на улице Залесской, где водитель попросил меня выйти, так как он единственный на маршруте, отстает от графика и ему нужно разворачиваться.

Юрия Нестеренко попросли выйти из маршрутки.Фото: Из личного архива героя публикации

Напомним, симферопольцы жалуются, что город превратился в одну сплошную пробку. На работу быстрее пешком дойти, чем доехать. Чиновникам власти Крыма поставили «неуд» за работу.

КСТАТИ

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