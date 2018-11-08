2018-11-08T16:57:16+03:00
Происшествия

В Сакском районе перевернулся микроавтобус: шесть детей пострадали

По предварительным данным, водитель заснул за рулем
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: очевидцыФото: очевидцы
Изменить размер текста:

В Сакском районе 8 ноября около села Низинное произошла авария – семья из восьми человек на автомобиле «Рено» врезалась в забор. Пострадало шестеро детей. По предварительным данным, семья ехала в Севастополь.

Водитель въехал в забор. Фото: очевидцы

Водитель въехал в забор. Фото: очевидцы

Как сообщают знакомые семьи, они возвращались от бабушки из Украины, прошли таможню рано утром.

- Ехали очень долго. Водитель почувствовал, что засыпает, и решил выбрать удобное место на обочине, чтобы отдохнуть, а дети могли сходить в туалет. Но он не успел остановиться, на затяжном левом повороте улетел в кювет, - сообщил источник.

По предварительным данным, водитель заснул за рулем. Фото: очевидцы

По предварительным данным, водитель заснул за рулем. Фото: очевидцы

По данным пресс-службы МВД по Крыму, водитель заснул за рулем.

Четырем пострадавшим в аварии детям медпомощь оказали на месте. Двоих госпитализировали в Сакскую центральную районную больницу.

Источник сообщает, что самый младший ребенок – шестилетняя девочка, перемещена в реанимацию, с ней находится мать.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства случившегося и проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ялты угнал детский электромобиль

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы (подробнее)

В Симферопольском районе легковушка врезалась в столб и загорелась

Спасателям удалось вовремя ликвидировать возгорание (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Одного из руководителей «Крымэнерго» накажут за взятку
В Керчи построят новую школу на 800 мест
Севастополь получит 17 новых школьных автобусов
В Симферополе не дали деньги на окончание строительства приюта для бездомных животных
Феодосийская галерея Айвазовского останется в ведении Крыма
Министр МВД и прокурор Крыма отказались от совместного приема граждан вместе с Поклонской
В Джанкое поймали 18-летнего продавца синтетических наркотиков
В Сакском районе автомобиль с шестью детьми врезался в забор
В Севастополе отчим убил пасынка кувалдой по голове
Керченскую гимназию превратят в музей военной истории города
В Крыму снова подорожало горючее
В Крыму под Азовским и Черным морям ищут источники пресной воды
Двух крымских военнослужащих, забивших человека кувалдой, отправили в колонию
Поддельный творог и сметану нашли в детских садах Симферопольского района
Житель Оренбуржья проиграл деньги симферопольской пенсионерки в букмекерской конторе
Житель Ялты угнал детский электромобиль
Пожар в Армянске уничтожил 55 тонн пшеницы и 200 килограммов семян
В осенне-зимнем сезоне аэропорт "Симферополь" начал принимать чартерные рейсы