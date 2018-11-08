В Сакском районе перевернулся микроавтобус: шесть детей пострадали
В Сакском районе 8 ноября около села Низинное произошла авария – семья из восьми человек на автомобиле «Рено» врезалась в забор. Пострадало шестеро детей. По предварительным данным, семья ехала в Севастополь.
Водитель въехал в забор. Фото: очевидцы
Как сообщают знакомые семьи, они возвращались от бабушки из Украины, прошли таможню рано утром.
- Ехали очень долго. Водитель почувствовал, что засыпает, и решил выбрать удобное место на обочине, чтобы отдохнуть, а дети могли сходить в туалет. Но он не успел остановиться, на затяжном левом повороте улетел в кювет, - сообщил источник.
По предварительным данным, водитель заснул за рулем. Фото: очевидцы
По данным пресс-службы МВД по Крыму, водитель заснул за рулем.
Четырем пострадавшим в аварии детям медпомощь оказали на месте. Двоих госпитализировали в Сакскую центральную районную больницу.
Источник сообщает, что самый младший ребенок – шестилетняя девочка, перемещена в реанимацию, с ней находится мать.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства случившегося и проводится проверка.
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