2018-11-01T11:58:43+03:00
Происшествия

В Симферопольском районе легковушка врезалась в столб и загорелась

Спасателям удалось вовремя ликвидировать возгорание
Александра КОРШУНОВА
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ДТП в Симферопольском районе. Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте/Руся РихтерДТП в Симферопольском районе. Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте/Руся Рихтер
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В Симферопольском районе, недалеко от села Богдановка, легковой автомобиль марки Hyundai Getz врезался в столб и загорелся. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Автопартнер Крым/Вконтакте/Сергей Сергеевич

Автопартнер Крым/Вконтакте/Сергей Сергеевич

В МЧС России по Крыму рассказали, что пожар удалось оперативно ликвидировать. При происшествии пострадал один человек.По каким причинам произошла авария, пока неизвестно.

Напомним, на трассе Армянск-Симферополь, недалеко от села Трактовое, в ДТП пострадали пять человек. Там столкнулись Mercedes Vito и Skoda Rapid.

Также в среду, 31 октября, на одной из центральных улиц произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.Одна из машин не выдержала силы удара и перевернулась на бок. Информации о пострадавших в аварии нет. Из-за этого практически вся часть одного з городских районов "Москольцо" встала в пробках.

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