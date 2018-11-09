Новые санкции США против крымских санаториев назвали "танцами с бубном"

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-09T11:23:52+03:00

По мнению депутатов, новые санкции никак не повлияют на развитие туризма и экономики полуострова Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Внесение в санкционный список США крымских санаториев можно считать ещё одним шагом к официальному признанию американцами российской принадлежности полуострова. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко.

Напомним, Америка ввела новые санкционные ограничения против крымских объектов. Так, в список попали крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", а также отель Mriya Resort & Spa и его управляющая компания ООО "Гарант-СВ". Кроме того, под ограничениями оказалась "КрымТЭЦ". В ее состав входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети.

- Очередной список санкций США против России поражает своей бессмысленностью и отчаянием. Внесение в него крымских санаториев можно считать ещё одним шагом к официальному признанию американцами российской принадлежности полуострова.

Если говорить по существу, то любому человеку очевидно, что никакой юридической силы санкции не несут, - выразил свое мнение депутат.

По его словам, "единственное, чего добились американцы своими танцами с бубном, это подтолкнули Россию к укреплению позиций рубля в Евразийском пространстве".

- Мы уже заключили несколько международных соглашений с расчётами в российской валюте и будем продолжать укреплять свои позиции. А США пусть и дальше продолжают знакомиться с крымскими курортами и здравницами заочно. А лучше пускай приезжают и на месте посмотрят, чей Крым и кто в доме хозяин, а заодно и подлечатся, - добавил Андрей Козенко.

По мнению депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, трудно понять логику Америки.

- Новых поводов, которые бы позволили вводить санкции в отношении РФ, нет. США претендуют на ведущую роль в мире, но такими действиями сами приводят себя к изоляции, превращают санкции в инструмент международного давления и таким образом подрывают систему международных отношений. Несмотря на все ограничения, которые были введены за последнее время, Крым развивается с каждым годом все сильнее, экономика России показывает достаточно уверенный экономический рост.

Политолог Иван Мезюхо считает, что новые антикрымские санкции США носят демонстративный характер:

- Вашингтон вводит новые ограничительные меры накануне встречи Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа. Недружественные действия американской стороны погружают нас в состояние ещё большего прагматизма во взаимоотношениях с Соединёнными Штатами Америки. Полагаю, что это не последние антикрымские санкции Вашингтона. В любом случае, даже в условиях санкционного давления, Республике Крым удалось наладить торговые отношения с регионами иностранных государств.

По мнению политолога, на крымских санаториях санкции никак не отразятся, как и на развитии туристической отрасли полуострова.

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