2018-11-09T14:35:53+03:00
Политика

Поклонская рассказала, какое движение хочет создать: "Оно должно быть направлено на созидание и помощь"

Депутат напомнила, что уже курирует волонтерские проекты
Надежда ДАЦЮК
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Ранее в СМИ распространилась информация о якобы создаваемой Поклонской партией "Силы России"Ранее в СМИ распространилась информация о якобы создаваемой Поклонской партией "Силы России"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что ее пост о новой политической силе в соцсетях не совсем правильно восприняли.

Ранее депутат в соцсети написала, что ей регулярно поступают жалобы от граждан на разные проблемы. Поэтому она не исключила, что в будущем создаст общественное движение для помощи людям, и спросила у подписчиков, какую политическую силу, воплощённую в общественно-политическом движении или объединении они бы поддержали. Читатели оставили больше 1050 комментариев под постом. Среди них были и вопросы, какую все-таки партию намерена создать депутат. СМИ также интерпретировали пост Поклонской как анонсирование создания нового общественно-политического движения.

- Все комментаторы по посту, который я опубликовала, поторопились. Я всего лишь задала вопрос людям: как бы они видели мою координирующую роль в каком-либо общественно-политическом движении, - уточнила Наталья Поклонская.

Депутат напомнила, что уже занимается несколькими проектами.

Так, она курирует оказание помощи детям Донбасса, которых отвозят в московские больницы на лечение. По словам депутата, им не могут оказать помощь в России и на Украине, поскольку в свидетельстве о рождении указаны ЛНР и ДНР.

Кроме того, Поклонская запустила проект оказания помощи несовершеннолетним детям из неблагополучных семей, которые присматривают за детьми-инвалидами. Реализовать этот проект ей помогают волонтеры.

- Дети зависят друг от друга и понимают, что нужны напарнику. Реализацию проекта начинаем в Крыму, а дальше посмотрим, - уточнила депутат.

Затем Поклонская сказала, что все эти проекты в перспективе можно объединить в один общий, тогда и получится движение:

- Оно направлено на созидание и помощь. Я рассматриваю возможность соединения всех проектов в один общий. А комментаторы раскручивают эту ситуацию, кто на что горазд.

В конце октября Поклонская опровергла распространяемые в СМИ заявления о якобы создаваемой ею политической партии «Силы России». 13 сентября комитет нижней палаты парламента по регламенту упразднил комиссию по контролю за доходами под ее руководством.

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