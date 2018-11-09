2018-11-09T17:09:31+03:00
Наука

Нет аналогов в Северном Причорноморье: крымские археологи нашли поселение Боспорского царства

По площади "Манитра" - около 5 тысяч квадратных метров [фото]
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму нашли поселение "Манитра". Фото: Госкомитет по охране культурного наследия РК.В Крыму нашли поселение "Манитра". Фото: Госкомитет по охране культурного наследия РК.
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В Крыму археологи нашли поселение "Манитра", которое относится к расцвету Боспорского царства IV – III веков до нашей эры.

В Крыму нашли поселение "Манитра". Фото: Госкомитет по охране культурного наследия РК.

В Крыму нашли поселение "Манитра". Фото: Госкомитет по охране культурного наследия РК.

Аналогов такому объекту нет не только по всему полуострову, но и в Северном Причерноморье. Такое поселение является единственным "в отечественной археологической практике единовременно раскопанным объектом такого вида".

В Крыму нашли поселение "Манитра". Фото: Госкомитет по охране культурного наследия РК.

В Крыму нашли поселение "Манитра". Фото: Госкомитет по охране культурного наследия РК.

- Поселение "Манитра" занимает площадь около 5 000 квадратных метров и представляет собой хорошо сохранившуюся иллюстрацию греческой материальной культуры того времени. Оно состоит из жилой зоны усадебного типа и хозяйственной зоны, представленной загонами для скота и хозяйственными ямами, - рассказал председатель Госкомитета по охране культурного наследия Сергей Ефимов.

В Крыму нашли поселение "Манитра". Фото: Госкомитет по охране культурного наследия РК.

В Крыму нашли поселение "Манитра". Фото: Госкомитет по охране культурного наследия РК.

Но это не последняя находка: немного восточнее обнаружили некрополь. Погребальные конструкции и инвентарь позволят изучить специалистам традиции, которые характерны для населения того времени.

В Крыму нашли поселение "Манитра". Фото: Госкомитет по охране культурного наследия РК.

В Крыму нашли поселение "Манитра". Фото: Госкомитет по охране культурного наследия РК.

СПРАВКА-КП

Боспорское царство - античное рабовладельческое государство в Северном Причерноморье на Боспоре Киммерийском (Керченском проливе). Столица - Пантикапей. Образовалось около 480 до нашей эры в результате объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах. Позднее расширено вдоль восточного берега Меотиды (Меотидского болота, Меотидского озера, совр. Азовского моря) до устья Танаиса (Дона). С конца II века до нашей эры в составе Понтийского царства, затем стало вассалом Рима.

Напомним, ученые нашли под Севастополем хорошо сохранившийся некрополь II–IV веков нашей эры. Его обнаружили археологи в районе прохождения трассы "Таврида".

Особо интересными находками для исследователей представляются перстень с вырезанной вставкой-печаткой из сердолика, а также золотая пронизь с подвеской каплевидной формы и сердоликовой вставкой, окантованной зернью.

Также на полуострове обнаружили древнее захоронение людей, предположительно закопанных живьем. Шокирующая находка сделана в Ленинском районе.

Исследователи стараются понять, что это: убийство в ходе вооруженного конфликта или эпидемия. Ведь инвентаря при погребенных нет обычного в случаи захоронения ритуального инвентаря.

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Шокирующая находка сделана в Ленинском районе (подробнее).

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