В Крыму обнаружили древнее захоронение людей, предположительно закопанных живьем
Археологи обнаружили в Крыму "братскую могилу" времен Хазарского каганата. Ученые предполагают, что людей хоронили заживо.
У скелета подняты руки к голове, как будто его закапывали живьем и он пытался закрыть свое лицо. Фото: Олег Марков/ Facebook.
- У нас идут массовые захоронения времен Хазарского каганата. Людей скидывали кучами в одну яму. У одного из скелетов почему-то подняты руки к голове, как будто его закапывали живьем и он пытался закрыть свое лицо, - написал на своей странице в Facebook директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков.
Исследователи стараются понять, что это: убийство в ходе вооруженного конфликта или эпидемия.
В глаза же сразу бросается одна важная деталь - инвентаря при погребенных нет обычного в случаи захоронения ритуального инвентаря.
- Это уже не первая такая находка на нашем некрополе Кыз-Аул (Яковенково, Крым). Понятно только одно с погибшими не церемонились, - отмечает Олег Марков.
Ученые уже нашли в двух ямах останки порядка десяти человек «закопанных живьем».
Кто же эти люди?
На вопрос о том, на чьи же могилы натолкнулись археологи, пока тоже нет четкого ответа.
- Это не хазары, а жители территории, где находился в то время Хазарский каганат. Ранее был найден материал салтово-маяцкой культуры, - объясняет в комментариях ученый. Марков.
Работа у археологов нелегкая и интересная. Фото: Олег Марков/ Facebook
Напомним, август - это традиционное время подведения итогов работы для различных археологических экспедиций, работающих как на суше, так и под водой. Радуют своими новостями ученые, работающие на морских глубинах - например, в Балаклаве нашли древнеримское торговое судно.
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В Крыму нашли древнее захоронение.Археологи тщательно и бережно очищают находки от грунта. Видео: Олег Марков, директор по развитию фонда «Археология»/Facebook.! другой источник