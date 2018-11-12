В Алупке ограбили АЗС: связали сотрудника и унесли выручку

Около трех часов ночи в помещение заправки, которая находится в Алупке, вошли двое мужчин в камуфляжной форме, с накинутыми на головы капюшонами.

- Мой сын, который там работает, рассказал, что грабители стали угрожать ему и напарнице пистолетом и ножом, - сообщила «Комсомольской правде. Крым » Юлия Александрова. – Связь отвратительная - у меня симка материковая, я же в Петербурге, и мне не удалось толком с сыном поговорить. Но дело видимо приняло очень серьезный оборот, потому что его коллегу связали скотчем. Мало того, у сына создалось впечатление, что грабители прекрасно ориентируются в помещении. Возможно, когда и сами здесь работали когда-то. И даже знают, что у бензоколонки есть второй этаж, который выполняет роль склада, где хранится все необходимое для приготовления кофе и бутербродов. Поэтому один из них и смог найти «пистолетчика» (сотрудник АЗС, занимающейся заливкой топлива в автомобили. – От автора), который побежал наверх, чтобы спрятаться от бандитов.

Женщина говорит, что на АЗС никто не пострадал, но вот, сколько денег же забрали грабители, она не в курсе. Она уверена, что преступников найдут быстро, потому что на АЗС везде установлены видеокамеры.

- Факт нападения на одну из автозаправочных станций, расположенных на Южнобережном шоссе, имеет место, - подтвердили информацию в пресс-службе МВД по Республике Крым. – Идет расследование.

В самой же компании, которой принадлежит АЗС, отказались от комментария, ссылаясь на тайну следствия.

Надо отметить, что это не первое ЧП, которое случается здесь. Прошлым летом на бензоколонке избили водителя "Скорой помощи" - было даже возбуждено уголовное дело.

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