2018-11-13T11:54:38+03:00
Политика

Главе администрации Симферополя нашли замену: на место Лукашева может сесть вице-спикер парламента

Наталья Маленко рассказала, что сделает в первую очередь на посту главы администрации города
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Госсовета РКФото: пресс-служба Госсовета РК
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Вице-спикер крымского парламента Наталья Маленко станет эффективным главой администрации Симферополя. Такое мнение выразил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Ранее Маленко написала заявление об отставке с должности вице-спикера парламента.

- Нам очень важно иметь очень хорошую, надежную и крепкую власть в Симферополе. Поэтому делегирование – это слово наиболее точно подходит – Маленко Натальи Федоровны должно укрепить эту команду и придать ей сил, уверенности и организовать работу таким образом, чтобы это соответствовало всем ожиданиям наших избирателей. Все то, что происходит в Симферополе сейчас не устраивает наших избирателей, не устраивает, безусловно, и нас с вами, - сказал Константинов.

Также глава Госсовета отметил, что принято «очень правильное политическое решение» и в первую очередь предстоит разобраться с мусором, пробками и транспортом.

- Надо, чтобы Наталья Федоровна вошла в курс дела. Мы много ездили по России, увидели успешные города. Будем стремиться сделать Симферополь настоящей столицей Крыма, - сказал спикер парламента.

Наталья Маленко положительно отреагировала на предложение укрепить администрацию Симферополя.

- Солдат никогда не выбирает, где ему служить. Есть предложения, от которых невозможно отказаться. Рассчитываю на вашу помощь в этой не очень легкой работе, - сказала Маленко.

Также чиновник рассказала, какие первоочередные задачи ставит на новом посту:

- Я бы хотела начать свою работу с движения вперед, а не с обсуждения, у кого и что не получилось. В той команде, в которой я буду начинать работать, наверное, в течение года мы выйдем на результаты. Самое главное – завершить финансовый год, чтобы все жители Симферополя были с теплом, чтобы поехал транспорт и начал вывозиться мусор.

СПРАВКА

Наталья Маленко стала первым заместителем председателя Госсовета РК в октябре 2016 года. До этого, с сентября 2014 года, она была главой Комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов. С мая 2006 года по сентябрь 2014 года возглавляла Киевский райсовет Симферополя.

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