Мэр Симферополя Игорь Лукашев подал в отставку

Сергей Аксенов, глава Крыма, вечером в пятницу, 9 ноября, собрал совещание в Совмине Республики Крым.

Первое, что он заявил на совещании - о том, что предложил главе администрации Симферополя Игорю Лукашеву написать заявление об увольнении.

- Я сегодня пригласил главу администрации Симферополя к себе в кабинет, мы больше часа общались, выясняли ситуацию и причины, в данном случае не выработки позиций по основным направлениям. Это связано с уборкой мусора, транспортным сообщением, ремонтом дорог, наличием НТО. Желание было, человек старался, решения, которые принимались, не всегда соответствовали реальному положению дел. Но отсутствие опыта, к сожалению, не дало возможности показать результативнувную работу, - отметил Аксенов.

После этого глава Крыма предложил Игорю Лукашеву написать заявление об увольнении с этой должности. Его поручение глава администрации выполнил. Также он посоветовал покинуть кресла и заместителям Лукашева.

- Но Игорь Михайлович и дальше будет продолжать трудиться, мы договоримся, какой это будет формат. Могу сказать, что одно из достоинств человека - это признать свои ошибки и неправоту, и Игорь Михайлович сегодня сделал, - подчеркнул Аксенов.

С понедельника, 12 октября, в течение 3-5 дней совместно с горсоветом Симферополя Аксенов пообещал провести "перезагрузку" администрации крымской столицы.

- Мы должны сформировать такой коллектив, который в состоянии будет выполнить все поставленные задачи в указанные сроки и за те деньги, которые заложены в бюджете Республики Крым и города Симферополя, – сказал он.

Игорь Лукашев приступил к своим обязанностям в октябре 2017 года. Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

По словам политолога Владимира Джараллы, отставка Лукашева лично для него не была неожиданностью.

- Еще с далеких времен украинского периода было известно, что между ними достаточно сложные отношения. Вспомните ситуацию, в которой произошло назначение Игоря Михайловича, напомню, после отставки, причем достаточно тяжелой, предшествующего мэра (Геннадия Бахарева, - прим.ред.). Утверждение на должность Лукашева выглядело в этом плане наиболее оптимальным, - рассказал "КП-Крым" Джаралла.

- И что сейчас, кто, на ваш взгляд, займет кресло главы администрации?

- Процедура выбора кандидата на должность главы администрации известна, но вопрос, да, в том, кто же будет выдвинут в качестве фаворита. Согласно информации, основанной на слухах, которые появились практически сразу, возможным кандидатом на должность главы администрации города станет председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов. Однако из другого источника произвучало имя Владимира Баженова. Его назвают более более близким к главе крымского парламента. Таким образом, слухи появляются каждое мгновение и делают ситуацию еще более экзотической, - считает Джаралла.

- Он не стал делать вид, что проблем не существует, а признал их и принял единственно верное решение, - сказал "КП-Крым" политолог Иван Мезюхо. - В ближайшее время нас ждёт полная перезагрузка администрации Симферополя. Это объективный процесс. Считаю, что активная городская общественность будет приветствовать кадровую перезагрузку в городской администрации. Сложилась ситуация, при которой и сторонники, и противники власти понимают необходимость изменений в администрации крымской столицы.

КОНКРЕТНО

Чем запомнился Игорь Лукашев на посту главы администрации Симферополя:

- высадкой деревьев в крымской столице

- постаментом "макаронного чудовища" в Гагаринском парке

- реконструкцией центральной части крымской столицы

- реконструкцией Гагаринского парка в Симферополе

- покупкой новых автобусов

- инициативой сделать все парковки в крымской столице платными.

СПРАВКА "КП"

Игорь Михайлович Лукашев занимал должность главы администрации Симферополя с октября 2017 года. А избрали его на мост мэра крымской столицы в сентябре.

Ранее в крымском парламенте Игорь Лукашев занимал пост главы комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.

Напомним, прошлый мэр Симферополя Геннадий Бахарев покинул свою должность таким же образом - написал заявление "по собственному" из-за проблем со здоровьем.

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