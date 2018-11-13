2018-11-13T17:37:04+03:00
Происшествия

Жителю Ялты за самодельное взрывное устройство дали 4 года колонии

Мужчина хотел устроить пожар в окрестностях города, чтобы дестабилизировать обстановку на полуострове
Галина КОВАЛЕНКО
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Юнус Машарипов. Фото: кадр видеоЮнус Машарипов. Фото: кадр видео
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В Ялте на скамью подсудимых сел мужчина, который смастерил взрывные устройства. Он планировал их использовать,чтобы вызвать пожар и запугать жителей и гостей полуострова.

- 54-летний Юнус Машарипов создал два самодельных взрывных устройства зажигательного действия, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Самодельные взрывные устройства осужденный хранил рядом с храмом Святого архистратига Михаила, расположенного в пгт Ореанда. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Самодельные взрывные устройства осужденный хранил рядом с храмом Святого архистратига Михаила, расположенного в пгт Ореанда.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

«Бомбы» мужчина хранил недалеко от храма Святого архистратига Михаила в поселке городского типа Ореанда, что находится в окрестностях Ялты.

- С помощью взрывных устройств он планировал поджечь горно-лесистую местность Ялты, чтобы дестабилизировать социально-политическую обстановку в регионе, - отмечают в ведомстве.

Бомба-"зажигалка" Фото: кадр видео.

Бомба-"зажигалка" Фото: кадр видео.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли самодельные взрывные устройства и взрывчатое вещество - дымный порох.

На подозреваемого завели уголовное дело за незаконное изготовление взрывного устройства, незаконне приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств - ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Суд приговорил Юнуса Машарипова к 4 года исправительной колонии общего режима и оштрафовал на 110 000 рублей.

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