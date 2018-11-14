2018-11-14T19:02:53+03:00
Общество

"Это психологическая пропаганда": В Крыму ответили на преследования украинского канала за карту незалежной без полуострова

Нацсовет Украины анонсировал внеплановую проверку канала на предмет пропаганды войны
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видео NewsOneФото: скриншот из видео NewsOne
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Национальный Совет Украины устроит проверку на предмет пропаганды войны телеканалу NewsOne, который показал карту Украины без Крыма. В Крыму грядущую проверку назвали одним из приемов психологической пропаганды для украинского населения.

В Нацсовете Украины отметили, что 7 ноября канал показал карту Европы в эфире передачи "Утро с NewsOne". На ней Крым выделили отдельно от Украины.

В соответствии с законом Украины "О телевидении и радиовещании" и законом "Об информации" размещение в эфире подобных материалов нарушает нормы действующего законодательства Украины, — заявили представители Национального совета.

По мнению Валерия Аксенова, депутата Госсовета Крыма, власти незалежной до сих пор хотят внушить населению, что полуостров является украинским.

- Они пытаются поддерживать легенду, якобы "мы от Крыма не отказываемся, он до сих пор наш". Это один из приемов психологической пропаганды. Если появляются иные мнения, их, конечно, топчут, - выразил свое мнение депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов.

Политолог Владимир Джаралла отметил, что действия Украины – это сочетание принципов бюрократической работы и бессмысленного украинского национализма, неспособного ни на что, кроме ненависти.

- Украинская государственность потерпела крах, но агония может длиться бесконечно долго, пока "удар милосердия" извне не прекратит страдания людей. А пока этого не произошло, многочисленные ведомства должны оправдывать своё существование, придумывая поводы демонстрировать активность, как в данном случае. Орган цензуры, которая, в общем-то, прямо запрещена их конституцией, применяет силу по ничтожному предлогу. И как всегда, со стороны "оплотов западной демократии" ничего не заметят, потому что "своё дерьмо не воняет", а нынешняя украинская власть - это действительно их собственная дурно пахнущая субстанция, которую они породили, и которую надеются использовать против России, но пока что постоянно пачкаются сами, - отметил политолог.

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