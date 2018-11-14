Вокруг Крыма на гидроцикле: испанский путешественник снимет фильм о полуострове

В Крым приехал испанский путешественник, член Королевской морской академии Альваро де Маричалара. Он пробудет на полуострове меньше двух дней. За это время испанец планирует посетить Ялту и пообщаться с представителями министерств курортов и спорта Крыма.

Но главной целью является подготовка к морскому путешествию, которое он хочет совершить вдоль крымских берегов в июне 2019 года на своем гидроцикле, с которым он не разлучается вот уже 35 лет.

Бороздить крымские берега на лодке

Маричалара приехал на полуостров впервые. Тут он будет готовиться к своему путешествию, в которое отправится в июне следующего года на гидроцикле, который он называет "своей маленькой лодочкой". Которая, кстати, предназначена для спасателей. Он хочет максимально близко подобраться к крымским берегам и изучить все самые интересные места. В путешествие он отправится со стороны Азовского моря, а дальше поплывет в "кругосветку" по Крыму.

- Крым - это очень важное место, он исторически соединен с Европой. Полуостров и сейчас растет, я рад был увидеть ваш новый аэропорт и строительство новых дорог. Сегодня побывал и в Крымском федеральном университете, прочел там лекцию про Хосе де Рибаса. Он – испанец по происхождению, который служил в российском флоте и основал украинский город Одесса. Там в честь него названа улица Дерибасовская, - поделился испанец.

Кроме этого, испанец снимет документальный фильм о полуострове. По его мнению, это – "самая многообещающая территория". В нем он хочет рассказать о республике с туристической, политической, социальной и экономической точек зрения.

Испанский путешественник Альваро де Маричалара. Фото: личный архив путешественника

Путешествие Маричалары продлится 10 дней. Он рассказал, что любит сюрпризы, поэтому планировать что-то заранее он не будет.

А после "крымской кругосветки" он хочет проделать путь Магеллана. Его испанец посвятит 500-летию первого мирового путешествия.

Русские сказали: "Нет проблем"

Лодка, на которой путешествует Маричалара, считается самой маленькой во всем мире. Он рассказывает, что берет "на борт" только 4 литра воды и 100 литров топлива. На ней же путешественник и спит, когда приходится - ночует в портах.

Но были и такие ситуации в жизни испанца, которые реально угрожали его жизни.

Испанский путешественник Альваро де Маричалара. Фото: личный архив путешественника

- Однажды, когда я путешествовал на ней в Панаме (он преодолел маршрут через Атлантический океан на гидроцикле - прим.ред.), лодка загорелась. К счастью, мне удалось ее потушить. А в Японии у меня заглох мотор и, меня течением прибило к острову, -добавил путешественник.

Но одна история Маричаларе запомнилась надолго. Однажды он плыл по Волге из Москвы в Санкт-Петербург и у лодки снова заглох мотор.

- Мне очень повезло, я добрался в одну из маленьких русских деревень, которая занимается сельским хозяйством. Там люди за два часа из ничего сделали мне нужную деталь! Мужчина и его семья посмотрели на то, что мне нужно и сказали: "Нет проблем!". Его дети предложили мне кофе, а их отец пошел на место, где он чинил тракторы и сделал мне нужную деталь. Вырезал непонятно из чего, но работает идеально. После этого я отправился в Санкт-Петербург, - улыбнулся путешественник.

"У нас нет времени быть злыми"

На традиционный для Крыма вопрос про санкции Маричалара отвечает удивленно.

- Это для меня большие новости. Я люблю Украину, Россию, Германию, Испанию. Я моряк и путешественник, выступаю за объединение всех стран. Ведь океан – это такое место, которое связывает нас взаимопомощью, торговлей и общением. Я верю, что у нас нет времени, чтобы злыми, - подчеркнул испанец.

Путешественник отметил, что Россия и Украина – это братские страны, которые не должны быть разделены. Он сравнил их с Испанией и Португалией.

Испанский путешественник Альваро де Маричалара. Фото: личный архив путешественника

Кстати, Альваро был женат на украинке, с которой развелся 4 года назад. Он рассказал, что его бывшая возлюбленная научила его, как любить Россию, Украину и Белоруссию.

- На самом деле все, что мы должны делать – находить и чтить наше общее прошлое, культуру и цивилизацию.

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